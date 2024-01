Pokazał zdjęcie w roli Michaela Jacksona. "Podróż się rozpoczyna"

Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Wokalista pozostawił po sobie dorobek muzyczny, którym do dziś zachwycają się kolejne pokolenia fanów.

22 stycznia ruszą zdjęcia do zapowiedzianego już filmu "Michael", który ma opowiedzieć historię jego życia. Zgodę na produkcję wydali spadkobiercy zmarłego, którzy znaleźli się w gronie współproducentów (John Branca). Jednym z producentów jest też Graham King, który pracował przy filmie "Bohemian Rhapsody" opowiadającym o Freddiem Mercurym i grupie Queen.

Ruszają prace nad filmem o Michaelu Jacksonie. Kiedy premiera obrazu "Michael"?

Autorem scenariusza jest John Logan ("Skyfall" o przygodach Jamesa Bonda). Reżyserią zajmie się Antoine Fuqua (m.in. "Dzień próby", "Łzy słońca", "Król Artur", "Siedmiu wspaniałych"), który karierę zaczynał jako twórca teledysków pracując z takimi gwiazdami jak m.in. Prince, Toni Braxton, Shanice, CeCe Peniston, Arrested Development, Stevie Wonder, Coolio (pamiętny "Gangsta's Paradise"), Usher czy Lil Wayne.



Wedle zapowiedzi filmowa biografia Jacksona "zmierzy się z jego skomplikowanym życiem prywatnym i karierą jednej z największych światowych gwiazd rozrywki". Widzowie mają mieć okazję poznać jego kreatywny geniusz, jak również zawirowania w życiu osobistym.

Jak podał portal Deadline, w produkcję obrazu zaangażowanych jest ponad 420 osób. Operatorem filmu będzie nagrodzony Oscarem Dion Beebe ("Wyznania gejszy"), ale także ceniony zespół charakteryzatorów i fryzjerów pod wodzą Billa Corso i Carli Farmer. Za filmowy dźwięk odpowiadał będzie John Warhurst, który otrzymał Oscara za pracę przy filmie "Bohemian Rhapsody".

Premierę produkcji "Michael" wyznaczono na 18 kwietnia 2025 r.



Jaafar Jackson pokazał nowe zdjęcie. "Podróż się rozpoczyna"

Jak już informowaliśmy, w tytułową rolę wcieli się Jaafar Jackson, 27-letni syn Jermaine'a Jacksona i bratanek Michaela Jacksona. Podobnie jak słynny wujek, tańcem i śpiewem zajmuje się od dziecka (dokładniej od dwunastego roku życia). "To niesamowite, jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa. Niesamowite! Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go i przedstawił go mnie. Byłem oszołomiony!" - zapewniał reżyser filmu w jednym z wywiadów.

Wyniki trwającego dwa lata castingu na odtwórcę głównej roli zaakceptowała Katherine Jackson (matka Michaela), mówiąc, że Jaafar "ucieleśnia" jej syna.



W 2019 r. Jaafar wypuścił debiutancki singel "Got Me Singing". Wystąpił też w teledysku "Love One Another" innego swojego wujka - Tito Jacksona.

Teraz filmowy Michael na Instagramie opublikował swoje zdjęcie w charakterystycznej pozie dla Króla Popu stojąc na palcach u stóp. "Podróż zaczyna się w poniedziałek" - napisał.

"Wiem, że twój wujek byłby niesamowicie dumny", "Nie mogę się doczekać", "Niesamowite", "To zdjęcie jest wspaniałe", "Zrobił to perfekcyjnie" - zachwycają się fani w komentarzach.