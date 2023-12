Brat Michaela Jacksona z poważnymi oskarżeniami. "Przez lata musiała milczeć"

Pozew cywilny przeciwko Jacksonowi złożyła Rita Barrett, która również zajmowała się muzyką. Jak przekazuje "Rolling Stone", kobieta oskarżyła Jacksona, że ten w 1988 roku miał ją zgwałcić i pobić. Wyjaśniła, że przed zdarzeniem byli znajomymi, a poznał ich Berry Gordy, założyciel wytwórni Motown Records. Do ataku miało dojść w trakcie niezapowiedzianej wizyty w domu Rity Barrett.

Jermaine Jackson oskarżony

W dokumencie można przeczytać, że podczas napaści kobieta "bała się o swoje życie". O wszystkim miała opowiedzieć Berry'emu Gordy'emu, który jednak nie opowiedział się jednoznacznie po jej stronie, a nawet miał później pomóc Jacksonowi w zatajaniu sprawy.

Barrett w pozwie zaznaczyła też, że "przez kilkadziesiąt lat musiała w milczeniu cierpieć i żyć we wstydzie" oraz że "wciąż bardzo cierpi emocjonalnie". Na razie ani Jackson, ani Gordy nie odnieśli się do oskarżenia.

Należy dodać, że Jacksona i Gordy'ego łączą nie tylko sprawy zawodowe, ale również rodzinne - Jackson w 1973 roku poślubił córkę Gordy'ego, Hazel, i ma z nią troje dzieci: Jermaine Jacksona II (ur. 1977), córkę Autumn Joy (ur. 1978) i syna Jaimy'ego (ur. 1987). Para rozwiodła się w 1988 roku, tym samym, w którym Jackson miał dopuścić się przestępstwa.

