Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. 19-letni obecnie chłopak zadebiutował pod pseudonimem Enso kontrowersyjnym utworem "Lambada".

Teledysk do piosenki otrzymał w prezencie od mamy na 18. urodziny. Fani Górniak mogą być nieco zaskoczeni, że czas tak szybko leci, a mały niegdyś Allan jest już dorosły.

"Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem 'Lambadę'. To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - mówił w rozmowie z Eską Enso.

Reklama

Allan Krupa - rozstanie z ukochaną

Choć Allan miał bardzo duże plany co do relacji z Angeliką, to ostatecznie para się rozstała. Syn Edyty Górniak opowiadał już w mediach m.in. o tym, czy chce się oświadczyć byłej ukochanej. "Nie chcę straszyć mojej ukochanej, żeby pomyślała, że ja się jej za miesiąc oświadczę (śmiech). Chociaż kto wie. Nigdy nie wiadomo! (...) Super się nam żyje. Nigdy nie byłem w tak długiej relacji, która nie doprowadziłaby mnie do szału (...). Praktycznie się nie kłócimy. Bardzo fajnie się nam mieszka. Nie mam zarzutów. Myślę, że to potrwa jeszcze bardzo długo" - mówił przed rozstaniem Allan Krupa w rozmowie z portalem Jastrząb post.

Clip Enso Lambada

Powody, dla których najprawdopodobniej para mogła się rozstać, zdradziła Edyta Górniak. "Oni trochę za wcześnie zamieszkali razem moim zdaniem. Gdyby mieszkali w innym miejscu i spotykali się na randki, to może by było inaczej, a tak mieli wspólną odpowiedzialność i tak dalej " - mówiła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Allan Krupa spotyka się z córką milionera

Serwis ShowNews dotarł niedawno do informacji, według których młody raper miał mieć nową dziewczynę. To 18-letnia Nicol Pniewska. "Na początku tego roku głośno było o tym, że ojciec wydał majątek, żeby mogła nagrać teledysk do piosenki pt. '3 Wizy'. Klip miał podobno kosztować aż 700 tysięcy złotych, a nastolatka śpiewa w nim o tym, co dzieje się w jej życiu" - podawał portal. Na oficjalną informację nie musieliśmy długo czekać. W sieci pojawił się właśnie teledysk do utworu "Fake Love", w którym Nicole Pniewska wpólnie z Allanem Krupą śpiewają o miłości.

Clip Enso Fake Love ft. Nicol

W numerze padają m.in. takie słowa, jak: "Chciałam z tobą robić szum na całą Polskę, ale nie wiem, czy chcesz mnie, czy te pieniądze?". Na instagramowych profilach Allana i Nicol pojawiły się także ich wspólne zdjęcia, w których śmiało okazują sobie czułość. Jedno z nich skomentowała również Edyta Górniak. "Wasz utwór wchodzi jak szampan. LoVe love Real LoVe" - napisała.

Instagram Post Rozwiń