W kwietniu b.r. Allan Krupa podzielił się z dziennikarzami Super Expressu informacją dotyczącą jego zarobków. "Zacząłem zarabiać na swojej muzyce. Z raportu na raport suma rośnie. Wiadomo, na tę chwilę nie są to pieniądze, które mnie zadowalają. Jak dostałem pierwszą wypłatę, nie będę tutaj ściemniał, za pierwszą piosenkę zarobiłem 1500 zł, powiedziałem: 'Kurde, ale zarobiłem!'" - ujawnił. Dodał wtedy także, że większe pieniądze otrzymuje za granie w klubach, ale nadal nie są to porażające kwoty.

Teraz Allan Krupa ma szanse na ogromny, jednorazowy zastrzyk gotówki. Enso wystąpi na scenie razem ze swoją mamą. Wokalistka wraz z synem zaśpiewają 30. września na Stadionie Narodowym. Ich występ ma rozpocząć kolejną odsłonę imprezy Roztańczony Narodowy.

Clip Enso Lambada

Oczywiście główną gwiazdą będzie Edyta Górniak, która według doniesień dziennikarzy Faktu może zarobić za swój występ ok. 60 tys. złotych. Allan nie ma jednak na co narzekać, ponieważ za epizodyczne i niedługie pojawienie się na scenie, ma dostać 20 tys. złotych.

Allan Krupa - przygoda z muzyką

Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy. 19-letni obecnie chłopak zadebiutował na scenie rapowej pod pseudonimem Enso kontrowersyjnym utworem "Lambada". Nastolatek chce się odciąć od wizerunku spokojnego chłopca, jaki fani jego matki dotychczas mu przypisywali.

Zdjęcie Edyta Górniak pomaga w rozwoju kariery synowi / Adam Jankowski / Reporter

Teledysk do piosenki otrzymał w prezencie od mamy na 18. urodziny. Fani Górniak mogą być nieco zaskoczeni, że czas tak szybko leci, a mały niegdyś Allan jest już dorosły.

"Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem 'Lambadę'. To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - mówił w rozmowie z Eską Enso.

"Lambada" z ubiegłego roku 740 tys. odsłon. Zdecydowanie mniejszą popularnością mogą pochwalić się kolejne single Enso - "Dżentelmen" (219 tys.) i "WOW" (139 tys.). Te dwie piosenki powstały we współpracy z Nerwusem.