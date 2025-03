Wiktoria Zwolińska debiutuje płytą "przebłyski". Co dziś porabia finalistka "The Voice Kids"?

Jako 15-latka Wiktoria Zwolińska zrobiła furorę w trzeciej edycji "The Voice Kids", docierając do finału muzycznego show TVP. Od tego czasu jej życie wywróciło się do góry nogami, a zapisem jej przemiany jest właśnie wypuszczona debiutancka płyta "przebłyski".