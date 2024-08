Placebo zrujnowało życie kilku grupom ludzi. Do tej pory nie mogą wybaczyć

Placebo to zespół, który nie tylko zdefiniował nową erę alternatywnego rocka, ale też... zrujnował życie kilku grupom ludzi. Tak, to prawda - nie każdy wyszedł z tej muzycznej rewolucji obronną ręką.





Luksemburczycy

Przed erą Placebo, Luksemburczycy byli znani głównie jako mistrzowie unikania podatków i ludzie, którzy nie mogli się zdecydować, czy są bardziej Francuzami, czy Niemcami. W kraju brakowało rzeczywistych celebrytów. Aż tu nagle pojawia się Placebo, a wraz z nim Brian Molko i Stefan Olsdal. Teraz, gdy ktoś zapyta o sławną osobę z Luksemburga, pierwsze co przychodzi na myśl to łysiejący pięćdziesięcioletni cyber-goth. Dzięki, Placebo. Luksemburczycy z pewnością mają teraz nieco bardziej mieszane uczucia co do swojej narodowej dumy.

Placebo Europa Press News / Contributor Getty Images



Goci

W latach 90., goci spokojnie egzystowali na obrzeżach społeczeństwa, ciesząc się swoim mrocznym, tajemniczym stylem. Potem pojawiło się Placebo i, nagle, zostali wciągnięci w mainstream, na co absolutnie nie byli gotowi. Placebo sprowadziło ich złożony styl życia do "eyelinera i izolacji", co sprawiło, że gotyk stał się modny. A każdy got wie, że być modnym to największy koszmar.

Chłopaki, co trochę lubią chłopaków

Przed Placebo, gdy mężczyzna miał bliskie kontakty z innym mężczyzną, jasne było, że jest homoseksualny. A potem pojawił się Brian Molko ze swoją płynną seksualnością i zburzył ten porządek. Po serii wywiadów, w których Molko nazywał swoją orientację "trochę bi", cała generacja znalazła się w psychicznym rozkroku. "Trochę bi" stało się modnym określeniem, ale za jaką cenę?

Brian Molko i David Bowie Fiona Hanson - PA Images / Contributor Getty Images

Dziewczyny o imieniu Nancy

Wyobraź sobie, że masz na imię Nancy. Całkiem zwyczajne imię, prawda? No chyba, że jesteś fanem Placebo. Wtedy Nancy staje się synonimem dla "gender-bendera" (osoby, która aktywnie przeciwstawia się tradycyjnym rolom płciowym) - dzięki uprzejmości Briana Molko i jego niesławnej piosenki. Placebo uczyniło tym samym życie wszystkich Nancy na świecie odrobinę bardziej skomplikowanym.



Placebo Peter Pakvis / Contributor Getty Images

Członkowie zespołu Placebo

Na koniec, paradoksalnie, największe szkody wyrządzone przez Placebo... dotknęły samego zespołu. Gdyby nie stworzyli kilku hitów i nie podpisali kontraktu, Brian Molko mógłby teraz spokojnie pracować w ubojni, z żoną i dwójką niewdzięcznych dzieci. Stefan Olsdal projektowałby tkaniny, żyjąc w samotności w bezpiecznym kompleksie apartamentów. A tymczasem, co mamy? Zmęczonych muzyków, którzy muszą przemierzać świat, słuchając kolejnych fanów opowiadających, jak ich muzyka ocaliła im życie. Smutna ironia losu.

Placebo Tim Roney / Contributor Getty Images

*Tekst powstał na podstawie artykułu "Five Groups Of People Who Have Had Their Lives Ruined By Placebo" Gavina Haynesa.



