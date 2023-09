Celebryci co prawda nie wyjaśnili powodu wizyty w szpitalu, jednak mogła być ona związana z ciążą 44-letniej Kourtney Kardashian, która ujawniła ją publicznie w czerwcu (przyszli rodzice wyjawili również, że to chłopiec).

Nie podali planowego terminu porodu, jednak na zdjęciach, opublikowanych przez "Page Six" widać, że Kardashian nadal jest w ciąży. Ponadto opuszcza szpital o własnych siłach i wsiada do czarnego SUV-a., gdy Travis Barker podąża za nią.

Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Blink-182 wznowi europejskie tournee. Według piątkowego ogłoszenia informacje na ten temat zostaną podane tak szybko, jak tylko będzie jasne, kiedy Travis dołączy do zespołu.

Po wydaniu tego komunikatu, Barker opublikował na Instagram Stories zdjęcia z sali modlitewnej na lotnisku w Glasgow. Nie wyjaśnił jednak, co miałyby one oznaczać. Cytowana przez "Page Six" była żona Barkera, Shanna Moakler, powiedziała jednak, że modliła się za gwiazdę rocka i jego żonę po tym, jak dotarła do niej ta wiadomość.