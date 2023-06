44-letnia Kourtney Kardashian i 47-letni Travis Barker w ubiegłym roku wzięli ślub. Jak można zobaczyć w programie "The Kardashians", ich związek to niekończący się miesiąc miodowy. Od wielu miesięcy para starała się o dziecko i wygląda na to, że w końcu ich marzenie się spełnia.

Podczas koncertu w Los Angeles, który odbył się 16 czerwca, jedna z Kardashianek pojawiła się pod sceną z transparentem głoszącym "Travis, jestem w ciąży", jednocześnie nawiązując do teledysku Blink-182 "All The Small Things".

Celebrytka szybko została zauważona przez Marka Hoppusa, który przerwał koncert i poinformował perkusistę o obecności wyjątkowej fanki. Travis przy owacji tłumu zszedł ze sceny i wyraźnie oszołomiony przytulił żonę.

Zobacz nagranie.

Przypomnijmy, że parę miesięcy temu zespół Blink-182 reaktywował się w najsłynniejszym składzie z Tomem DeLonge'em i wyruszył w globalne tournee. W planach jest album, ukazał się także singiel "EDGING".

Do dokonań zespołu należą albumy "Enema of the State" (1999), "Take Off Your Pants and Jacket" (2001) i "Blink-182" (2003). Tom DeLonge odszedł z Blink-182 w 2015 roku. Jego miejsce zajął wówczas Matt Skiba.