Shane MacGowan zmarł 30 listopada 2023 roku. 25 grudnia skończyłby 66 lat. Ostatnie miesiące spędził w szpitalu. Przyczyną śmierci były komplikacje po wirusowym zapaleniu mózgu i zapaleniu płuc.

Pogrzeb muzyka odbył się 8 grudnia. Irlandzka gwiazda rocka została pochowana w miejscowości Nenagh. Uroczystości pogrzebowe w rodzinnym mieście wokalisty rozpoczęły się po godzinie 14:30 w Kościele Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i trwały przez kilka godzin.

Podczas mszy świętej głos zabierali przyjaciele gwiazdy, w tym Johnny Depp oraz Aidan Gillen (znany jako Littlefinger z "Gry o tron"). W kościele nie obyło się również bez występów w hołdzie MacGownowi. Specjalnie dla zmarłego wystąpili m.in. Glenn Hansard oraz Nick Cave. Na ceremonii muzyka żegnał też prezydent Irlandii Michael Higgins.

Ostatnia wola Shane'a MacGowana. O co poprosił?

Na krótko przed śmiercią Shane MacGowan chciał być pewien, że jego przyjaciele, rodzina oraz fani będą dobrze świętować jego odejście.

Poprosił więc, aby 10 tys. euro przeznaczyć na pokrycie rachunku w jego ulubionym barze w rodzinnej miejscowośći Nenagh w Irlandii, aby każdy, kto chce wypić jego cześć, mógł zrobić to za darmo.

"To była jego ostatnia wola" - zdradził jeden ze znajomych Shane'a. Prośbę udało się spełnić i kwota trafiła przed pogrzebem do jego ulubionego baru - The Thatched Cottage. We wspomnianym pubie pojawiła się wdowa po artyście, ale i jego przyjaciele na czele z Johnnym Deppem.



Kim był Shane MacGowan?

Shane MacGowan popularność zdobył jako wokalista i lider zespołu The Pogues. Muzycy punkowe brzmienia wymieszali z dźwiękami tradycyjnych irlandzkich instrumentów, jak banjo, cytra, mandolina, flażolet czy akordeon. Dodatkowo MacGowan w tekstach sięgał do swojego dziedzictwa (burzliwa historia Irlandii u boku większego sąsiada, a także życie imigrantów w Londynie) oraz literatury.

Na początku lat 90. MacGowan został jednak zwolniony przez swoich kolegów - powodem były głównie pijackie ekscesy, które doprowadziły do licznych braków w uzębieniu wokalisty - ostatniego naturalnego zęba miał stracić w 2008 r. To plus "charakterystyczna" uroda sprawiło, że Shane MacGowan w 2007 r. znalazł się na szczycie ułożonego przez internautów i blogerów rankingu najbrzydszych muzyków wszech czasów.

Po rozstaniu z The Pogues frontman kontynuował muzyczną podróż pod szyldem Shane MacGowan and the Popes (w sumie dwie płyty studyjne i liczne koncerty głównie na Wyspach i w Europie). W 2001 r. doszło do reaktywacji The Pogues z MacGowanem w roli wokalisty, jednak działalność ograniczyła się już tylko do koncertów i okazjonalnych wydawnictw składankowych. Ostatecznie w sierpniu 2014 r. grupa wystąpiła po raz ostatni.