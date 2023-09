Przed startem 14. edycji "The Voice of Poland" TVP zorganizowało specjalny koncert z gwiazdami programów "The Voice". Podczas wydarzenia, które transmitowano 1 września na scenie zaprezentował się też Rafał Brzozowski, uczestnik pierwszej edycji talent show, który w przyszłości dał mu przepustkę do kariery.



W trakcie programu nie zapomniano wspomnieć o usuniętych z TVP trenerach: Michale Szpaku, Nergalu oraz Andrzeju Piasecznym . Do tego ostatniego widzowie pisali również podczas koncertu z nieco inną sprawą.



Piaseczny na Instagramie udostępnił screen z wiadomościami od jednego z fanów. "To twoja wina. Że Rafał Brzozowski robi 'karierę'. Przeproś Polaków" - czytamy. Wokalista skwitował DM-a krótkim "I'm sorry", dodając do tego kilka roześmianych emoji.



Reklama

Dlaczego właśnie Piasecznego "poproszono" o przeproszenie za Brzozowskiego?



Rafał Brzozowski w "The Voice of Poland". Andrzej Piaseczny nazwał go "bezczelnym"

Podczas przesłuchań w ciemno w pierwszym sezonie "The Voice of Poland" Rafał Brzozowski wystąpił przed Andrzejem Piasecznym, Anią Dąbrowską, Kayah oraz Nergalem.

Młody wokalista, który do tej pory robił karierę jako zapaśnik, w programie wykonał utwór Michaela Bubble "Everything". Fotele odwrócili Piaseczny i Nergal. "Laski teraz żałują, co? Ty masz takie showmańskie zapędy na dzień dobry. Nie stałem taki jak smutno Józio" - komentował Nergal.

Mniej zachwycony występem uczestnika był Andrzej Piaseczny, który nie omieszkał wytknąć błędu wokaliście. "Nie chciałem się na początku odwrócić, bo bałem się, czy nie trzeba odwracać fotela w drugą stronę. Bo to nie było fantastyczne wcale" - wypalił trener.

"Ciekawe co publiczność na to" - ripostował, co Piaseczny skomentował jedynie słowem "bezczelny". To jednak nie zniszczyło relacji trenera z uczestnikiem, bo ostatecznie Rafał Brzozowski wybrał właśnie drużynę Piasecznego.



Kariera Rafała Brzozowskiego. Dziś jest gwiazdą TVP

W jego ekipie doszedł aż do półfinału talent show. Do ostatniego odcinka programu Piaseczny zabrał jednak Antka Smykiewicza. W kolejnych latach Brzozowski zaczął robić zaskakującą karierę w polskiej muzyce mainstreamowej, a w pewnym momencie również w telewizji.

Wideo The Voice Of Poland - Rafał Brzozowski - „Everything" - Przesłuchania w ciemno

Obecnie Rafał Brzozowski jest stałym prezenterem TVP, prowadzi m.in. program "Jaka to melodia?" oraz "The Voice Senior", gdzie zastąpił Tomasza Kammela. W 2021 roku bezskutecznie próbował zawojować Eurowizję z piosenką "The Ride". W 2023 roku wygrał natomiast koncert Premier na Festiwalu w Opolu. Wokalista z piosenką "W pokoju hotelowym" zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu jury.



Występ Brzozowskiego w "The Voice of Poland" w ciągu 12 lat obejrzano prawie dwa miliony razy. I wciąż budzi on spore emocje.



"W późniejszych edycjach nie miałby szans, żeby się obrócili. Poziom poszedł o wiele w górę. Występ taki nijaki", " Gdyby tylko wtedy nikt się nie odwrócił, cały dzisiejszy show-biznes może wyglądałby inaczej", " Zachowuje się tak jakby ich opinie nie były mu potrzebne, bo i tak jest najlepszy!" - pisali internauci po materiałem na Youtube.