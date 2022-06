Pezet zapowiada "Muzykę Komercyjną" - pierwszą od 3 lat płytę. Jak mówi sam twórca, będzie to "historia o sukcesie, pieniądzach, miłości na sprzedaż, upadku, mieście, w którym mieszkam, kraju, w którym żyję, banałach które paradoksalnie są najistotniejsze i rzeczach wielkich, które są nieważne, a wydają się mieć największe znaczenie".

"'Mewa' to kolejny singiel zapowiadający mój nowy album. Jest to moja zakrzywiona wizja pogoni za szczęściem vs. pogoń za pieniędzmi i rzeczami. Tę ostatnią wszyscy uprawiamy zamiast częściej uprawiać tę pierwszą. Tytułowa 'Mewa' to metafora, bo żyję i urodziłem się w Warszawie, gdzie wszystko pędzi niemiłosiernie, a przecież nie ma tu nawet dostępu do morza. Chodzi o to by raczej spędzać swój czas, zamiast go wykorzystywać. Życzę każdemu, żeby mógł tak robić częściej, choćby siedząc nad wodą i gapiąc się w fale. - mówi raper.

Utwór "Mewa" powstał we współpracy z marką Sprite, która w swojej najnowszej kampanii "Chill Time is Not a Waste of Time" zachęca do zatrzymania się i odpoczynku w taki sposób na jaki każdy ma ochotę, bez względu na to czy jest to słuchanie muzyki, granie w gry komputerowe czy przeglądanie social mediów. Teledysk w reżyserii Andiamo wyprodukowało SHOOTME, a za muzykę odpowiada Auer i Piotrek Lewandowski.

"Muzyka komercyjna" dostępna w pre-orderze zostanie wzbogacona o premierowe utwory.

Pezet i "Muzyka Komercyjna". Kiedy premiera płyty?

"'Muzyka Komercyjna" to historia o muzyce rapowej na sprzedaż, ale również o tym, że wszechobecne i bardzo powszechne dziś przesuwanie granic, zarówno w warstwie estetycznej jak i marketingowej, to jest coś co przestało się mieścić w moich subiektywnych ramach dobrego smaku.

Album ukaże się 30 września 2022 roku.

Pierwszym singlem z płyty "Muzyka komercyjna" był "Jan Paweł", wyprodukowany przez Auera i Piotrka "Łysego" Lewandowskiego. Teledysk wyreżyserowali Binocle.

Ostatnia płyta Pezeta to "Muzyka Współczesna" z 2019 roku. Album uzyskał status potrójnej platyny, a pochodzący z niej singiel "Magenta" zdobył wyróżnienie Diamentowego Singla.

