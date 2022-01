Już 5 marca 2022 odbędzie się pierwszy z serii koncertów "Kosmiczny Spodek" w legendarnej śląskiej hali. Na jednej scenie wystąpią najwięksi giganci polskiego hip hopu: Sokół, Pezet oraz PRO8L3M.

Sokół otworzy tym koncertem premierową trasę albumu "NIC". Pezet i PRO8L3M zagrają szeroki przekrój utworów z repertuaru wszystkich wydawnictw. Koncertom Sokoła i PRO8L3Mu będzie towarzyszyła całkowicie nowa oprawa wizualna, a Pezet wróci do Katowic ze swoim sprawdzonym w bojach live bandem.

Wydarzenie przeznaczone jest dla osób posiadających Unijny Certyfikat Covid.

Unijny Certyfikat COVID (UCC) otrzymuje osoba, która jest osobą zaszczepioną przeciw COVID-19 lub otrzymała negatywny wynik testu na obecność koronawirusa - ta informacja nie spotkała się z aprobatą fanów, a pod postami z zaproszeniem na koncerty artystom zarzucono, że zdradzili swoje ideały.

Pezet, Sokół i PRO8L3M zdradzili ideały? "Spodziewałbym się tego po Golcach albo innych gwiazdkach z TVP, ale nie po Was"

Pod postami pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy:

"Serio? Spodziewałbym się tego po Golcach albo innych gwiazdkach z TVP, ale nie po Was".

"Słucham ich od czasów, gdzie chodziło się z walkmanem w kieszeni. Tyle pie****nia o wolności, równości i akceptacji innych. COVID pokazał dla kogo jest ważniejszy pieniądz, niż głoszone wartości. Hipokryzja sięgnęła sufitu, a ja głupi dawałem zarobić i każdą płytę kupowałem oryginalna. A teraz nawet na koncert nie mogę wejść".

"Scena hiphopowa tyle nawija o wolności, szacunku , tacy prawilni... a przykładacie rękę do segregacji fanów na lepszych i gorszych... Jednak kasa działa cuda i nawet was można kupić" - czytamy w komentarzach.

W dyskusję z internautami wszedł Pezet, przypominając, że wiele osób robi testy na obecność koronawirusa lub szczepi się, aby móc np. wyjechać na wakacje.

"Jeśli odgórne obostrzenia w postaci wejścia na koncert będąc zaszczepiony LUB Z NEGATYWNYM TESTEM to jest powód, żeby skreślać mnie, bo zgodziłem się grać tam, to rzeczywiście musimy się pożegnać. Ktoś mnie wyzywa od hipokrytów, ale sam w prywatnych sytuacjach ma każdym kroku poddaje się tym obostrzeniom. Robi test, jak jedzie na wakacje itd." - napisał raper w odpowiedzi na jeden z komentarzy.



Oprócz wielu odpowiedzi na komentarze, raper pozwolił sobie na dłuższa wypowiedź.

"Nie wiem, czemu tylko na mnie się wylewa to cało g****. Zadałem już kiedyś to pytanie. Zadam też Tobie. Jestem ciekaw, czym się w życiu zajmujesz, z czego utrzymujesz rodzinę. Jeśli jesteś takim antysystemowcem, to czy w tym świecie, którym żyjemy, robiłeś kiedyś test na Covid? Jeśli nigdy nie robiłeś testu to rzeczywiście jesteś Wielkim Antysystemowcem. Nie pytam, czy ten test według Ciebie działa i jest wiarygodny. Zakładam, że się nie szczepiłeś, ale nie o tym. Niech to będzie prywatna sprawa. Ale jeśli kiedykolwiek leciałeś samolotem w tym okresie, na wakacje z rodziną, cokolwiek, kazali Ci zrobić test w pracy, lub w jakiejkolwiek innej okoliczności i zrobiłeś to, to nie masz prawa mnie oceniać za to, że ja chcę zagrać koncert. Masz tam opcje wejścia będąc zaszczepionym lub okazując negatywny test. Ja rozumiem, że ta sytuacja ludzi dzieli, w naszym kraju jest to, wydaje mi się, tym bardziej nieuniknione. Ale jeśli kiedykolwiek robiłeś test, to mi nie wciskaj bycia antysystemowym" - pisze Pezet.

Później wyjaśnił, że w czasie pandemii artyści nie mogli swobodnie wykonywać swojej pracy.

"Tacy jak Ty chcieliby, żebym do momentu aż skończy się ten cały cyrk, nie uprawiał wcale swojego zawodu, w ogóle. I co? Z czego miałbym wtedy żyć? A Ty pracujesz sobie nadal? To jest cyrk na kółkach. To jest mały pikuś przy tym, co się dzieje. Ludzie zamykają swoje małe biznesy, piekarnie, manufaktury, nie ze względu na Covid, a ze względu na podwyżki cen gazu. Wylewacie tę swoją g***burzę, ale znaczna część z Was w prywatnych sytuacjach bierze te obostrzenia covidowe na klatę. Natomiast do nas macie czelność mieć pretensje. Każda z osób publicznych, która choćby raz była na wakacjach w tym okresie, musiała mieć albo zrobiony test, albo być zaszczepiona" - napisał raper.

Pojawiło się też kilka osób broniących wykonawców i wyrażających chęć pojawienia się na imprezie.



Pezet - kim jest?

Pezet, a właściwie Jan Paweł Kapliński to polski raper, który na polskiej scenie hiphopowej działa od końca lat 90. Na koncie ma sześć solowych albumów, w tym takie klasyki jak "Muzyka Klasyczna" i "Muzyka Poważna", które stworzył we współpracy z Noonem.

Jego dyskografię uzupełniają album z bratem Małolatem oraz cztery krążki nagrane wraz z Onarem pod nazwą Płomień 81. Dwukrotnie nominowano go do Fryderyka, a na polskiej scenie miał okazję współpracować z niemal wszystkimi najważniejszymi przedstawicielami gatunku.