Peter Gabriel z kolejną piosenką. Muzyk wkrótce wystąpi w Polsce!

Napisany i wyprodukowany przez Petera Gabriela i Richarda Russella utwór został nagrany w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive i Copper House w Londynie.



"'Four Kinds of Horses' zaczął się od projektu Richarda Russella, pt. 'Everything Is Recorded'. To mój przyjaciel (oraz założyciel XL Records) - poprosił, żebym wpadł do jego studia. Wymyśliłem kilka akordów, melodii i słów do rytmu, nad którym akurat pracował. Wypróbowaliśmy kilka rzeczy, które zupełnie nie trzymały się kupy, więc przez jakiś czas ich nie ruszaliśmy. Potem znów zacząłem się tym bawić" - opowiada Gabriel.



Reklama

Pomysł na piosenkę zrodził się z kilku źródeł. Jedną z inspiracji była buddyjska przypowieść o czterech rodzajach koni, która opisuje różne sposoby, w jakie uczeń może podejść do swojej praktyki duchowej. Gabriela zainspirowały także powiązania między religią i ideą pokoju a przemocą i terroryzmem, widoczne chociażby w - nagrodzonym Złotym Globem i nominowanym do Oscara - fantastycznym filmie "Przystanek Raj" palestyńskiego reżysera Hany Abu-Assada.



Oprócz Russella, który wprawił wszystko w ruch, w "Four Kinds of Horses" słychać także Briana Eno na syntezatorach.

"Brzmiały dla mnie jak elektryczne robaki" - mówi Gabriel.

"Gdy tylko je usłyszałem, pomyślałem, że stworzą wspaniałą trójwymiarową tapetę dźwięków i poprosiłem Briana, aby stworzył kolejnych jedenaście" - dodaje. Nie zabrakło tu także Johna Metcalfe’a (aranżacje smyczkowe) oraz wokalu córki Petera, Melanie.

Wideo Peter Gabriel - Four Kinds of Horses (Bright-Side Mix)

Premierze każdego nowego singla towarzyszy wyjątkowe dzieło sztuki stworzone przez innego artystę. W tym miesiącu przyszła pora na Cornelię Parker.

"Kiedy początkowo przyglądaliśmy się projektowi Art from Us, miałem okazję zobaczyć niektóre jej prace z wybuchającymi pokojami. Byłem zafascynowany, więc bardzo się cieszę, że zgodziła się na współpracę. Jej inspiracją była technika Williama Henry’ego Foxa Talbota, a także niektóre z innych szklanych obrazów z jej serii. Zakochałem się w tej konkretnej pracy - nazywa się 'Snap'" - wspomina Peter Gabriel.

Peter Gabriel: Wiecznie nieprzystosowany

Peter Gabriel wystąpi w Polsce! [KIEDY? GDZIE?]

Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną 2023 roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album "So".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peter Gabriel o reaktywacji Genesis INTERIA.PL

Muzyk odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 18 maja 2023 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

Peter Gabriel wyda nowy album! Kiedy pierwsze nagrania od lat ujrzą światło dzienne?