Peter Gabriel opublikował nowy utwór. Piosenka "Panopticom" zapowiada album "i/o"!

Peter Gabriel opublikował nowy utwór, który zapowiada płytę, pt. "i/o". Album ma ukazać się w tym roku, ponad 20 lat od premiery ostatniego premierowego materiału muzyka, pt. "Up".

Utwór "Panopticom" ukazał się w pierwszą pełnię księżyca w 2023 roku. Absolutnie nie jest to przypadkiem, fazy księżyca będą kierować planem wydawniczym w 2023 roku, nowe piosenki będą ujawniane przy każdej pełni.

W utworze Gabriela wspierają klasycznie już muzycy Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché, a wszystko dopełnia elektronika Briana Eno. Wokalnie udziela się także Ríoghnach Connolly z The Breath.

"Pierwsza piosenka oparta jest na idei, nad którą pracowałem, dotyczącą stworzenia mogącego rozszerzać się w nieskończoność świata danych: Panopticom. Zaczynamy łączyć podobnie myślących ludzi, którzy mogą to wprowadzić w życie, żeby świat stał się lepszym miejscem" - powiedział o utworze Gabriel.

Peter Gabriel ogłosił plany swojej trasy koncertowej, która odbędzie się wiosną 2023 roku w Wielkiej Brytanii i Europie. Będą to pierwsze solowe występy artysty poza Ameryką Północną od czasu trasy Back to Front Tour z 2014 roku, celebrującej definiujący epokę album "So".

Muzyk odwiedzi także Polskę. Koncert odbędzie się 18 maja 2023 roku w Tauron Arenie w Krakowie.

