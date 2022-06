Manu Katché od wielu lat nadaje rytm kompozycjom Gabriela. W czerwcowym numerze "L'Illustré" możemy przeczytać wywiad z muzykiem. Opowiada on, że "kończymy nasz nowy album", a światowa trasa koncertowa Petera Gabriela odbędzie się w 2023 roku.

Zaledwie w marcu, tylko w innym czasopośmie Katché także wspomniał o nowym krążku. Roboczym tytułem longplaya jest "I/O".

W październiku 2021 roku Gabriel powiedział włoskiemu magazynowi "SPECCHIO", że wraz z zespołem pracował przez 10 dni w studiu nad 17 utworami. W sieci dzielił się także zdjęciami ze studia, na których można było zobaczyć jeszcze wspomnianego Katché, basistę Tony'ego Levina i gitarzystę Davida Rhodesa pracujących w Real World Studio.

Gdyby nie wybuch pandemii, z pewnością album już by się ukazał. Tak mówił o nowych nagraniach sam Gabriel w 2020 roku. "Jestem podekscytowany tym, co się obecnie dzieje w studiu - dość mocno spowolnił mnie lockdown, nie mogliśmy mieć tutaj Dickie'ego, mojego inżyniera - ale mam wystarczająco dużo piosenek, które mi się podobają, by nagrać płytę, z której będę dumny" - opowiadał dla "Uncut".

Zapytany, czy to oznacza, że możemy spodziewać się nowego albumu "wkrótce", odpowiedział: "To by zależało od tego, jak zdefiniujesz 'wkrótce', ale odpowiedź brzmi: tak!".