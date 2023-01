Paszporty Polityki to nagroda przyznawana przez tygodnik "Polityka" od 1993 r. Wymyślił ją wieloletni szef działu kultury Zdzisław Pietrasik.

Nagrody są wręczane każdego roku młodym twórcom i artystom za wybitne osiągnięcia artystyczne. Twórcy nagradzani są w następujących kategoriach: film, teatr, literatura, sztuki wizualne, muzyka poważna, muzyka popularna oraz, od 2016 r., kultura cyfrowa. Od 2002 r. przyznawana jest także nagroda specjalna dla Kreatora Kultury. To wyróżnienie otrzymują osoby lub instytucje, które w sposób szczególny i niestandardowy przyczyniają się do krzewienia kultury polskiej w kraju i na świecie. Od roku 2020 redakcja "Polityki" przyznaje także nagrodę specjalną Kultura Zdalna.

Reklama

Paszporty przyznawane są na ogół młodym twórcom między 30. a 40. rokiem życia, ale wśród laureatów zdarzali się też dojrzali artyści - 50- i 60-latkowie oraz nastolatkowie.

Paszporty Polityki 2023 - kto otrzymał nagrodę w kategorii Muzyka Popularna?

W tym roku nominacje w kategorii Muzyka Popularna otrzymali wokalista Mrozu , producent 1988 (Przemysław Jankowiak) i raper Szczyl .

Nagrodę otrzymał 1988 za "otwartość stylistyczną, za umiejętność pracy z różnymi artystkami i artystami oraz za twórcze inspirowanie się różnymi nurtami, za rozwój własnego muzycznego języka i przenoszenie go w swoich produkcjach z undergroundu do mainstreamu".



1988 to producent muzyczny, kompozytor i artysta wizualny związany z Gdynią. Znany jest z duetu Syny, współpracy z Włodim i solowej działalności (to on odpowiada za brzmienie płyty "Sadza" Brodki ). W 2020 r. był nominowany do Paszportu Polityki.

Laureatami nagrody specjalnej - tytułu Kreatora Kultury - zostali pisarka Dorota Masłowska, malarz Wilhelm Sasnal oraz muzyk Ryszard Poznakowski, przez lata związany z grupą Trubadurzy .

W styczniu 2022 roku nagrodę w kategorii Muzyka Popularna otrzymał Ralph Kaminski ( posłuchaj! ) za za osobowość i umiejętność odróżnienia się od innych. Za piosenki tworzone od początku do końca po autorsku, ale też za wyjątkowy dar przekuwania znanego już repertuaru we własną kreację artystyczną.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ralph Kaminski na scenie Open'er Festival 2022 INTERIA.PL

Poprzednimi laureatami "Paszportów Polityki" w kategorii muzyka popularna są: Siksa (2021), Król (2020), Dawid Podsiadło (2019), Hańba! (2018), Wacław Zimpel (2017), Kuba Ziołek (2016), Pablopavo (2015), Marcin Masecki (2014), Tres.B (2013), Julia Marcell i Maciej Szajkowski (2012), Macio Moretti (2010), L.U.C. (2009), Maria Peszek (2008), Krzysztof "Grabaż" Grabowski (2007), Fisz i Emade (2006), Skalpel (2005), Leszek Możdżer (2004), Andrzej Smolik (2003), Anna Maria Jopek (2002), Agnieszka Chylińska (2001), Ryszard "Tymon" Tymański (2000), Myslovitz (1999), Kazik (1998), Kayah (1997), Grzegorz Ciechowski (1996), Wojciech Waglewski (1995), Edyta Bartosiewicz (1994) i Katarzyna Nosowska (1993).

W 2022 r. Katarzyna Nosowska otrzymała tytuł Kreatora Kultury, nagrodę specjalną "Polityki" - za wielokrotne odświeżanie swojego stylu, odwagę wchodzenia na nowe ścieżki, otwieranie nowych przestrzeni dla siebie i innych.