Panasewicz miażdży kadrę Polski po meczu z Meksykiem. "Wstyd, obciach"

Zremisowany bezbramkowo mecz Polski z Meksykiem wywołał mnóstwo emocji wśród kibiców. Wielki fan piłki nożnej – lider Lady Pank Janusz Panasewicz – w dosadnych słowach podsumował to, co zobaczył podczas pierwszego Polaków w Katarze. "Nikt na świecie tak nie gra, bo to obciach" – cytuje wokalistę "Super Express".

Janusz Panasewicz nie gryzł się w język, gdy opowiadał o meczu Polaków z Meksykiem /Wojciech Olkuśnik/Marvin Ibo Guengoer /East News/Getty Images