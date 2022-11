"Tukoh Taka" to najnowsza muzyczna propozycja FIFY na nadchodzący mundial w Katarze. Za jego stworzenie odpowiadają: raperka Nicki Minaj, libańska wokalistka Myriam Fares oraz latynoski gwiazdor Maluma. Producentami piosenki są Play-N-Skillz, Gordo oraz Masari.

Twórcy chwalą się tym, że jest to pierwszy przebój przygotowany na mundial, który zaśpiewany został po angielsku, arabsku i angielsku.

"Zawsze marzyłem o takiej szansie! Jestem szczęśliwy, że mogę być częścią FIFA World Cup i reprezentować muzykę latynoską w tym prawdziwie globalnym utworze, wśród niesamowitych artystów śpiewających po angielsku i arabsku" - mówi o współpracy Maluma.

"Cieszę się, że mogłam pracować z moimi ulubionymi międzynarodowymi artystami, Nicki Minaj i Malumą. Mam nadzieję, że 'Tukoh Taka' pokaże wschodnią i arabską muzykę całemu światu" - dodała Fares.



Sprawdź tekst "Tukoh Taka" w serwisie Tekściory!

Nicki Minaj i Maluma wystąpią w Katarze, jednak nie na inauguracji

Piosenka oficjalnie jest "hymnem strefy kibica w Katarze", jednak patrząc na to, jak duże gwiazdy zaangażowano w projekt, wydaje się, że to właśnie "Tukoh Taka" będzie spełniać rolę oficjalnej piosenki mistrzostw.



Trio Minaj - Maluma - Fares wykona nowo zaprezentowany przebój we wspominanej strefie kibica w Dosze 19 listopada. Trio nie pojawi się więc - tak jak spekulowano - na otwarciu mundialu.

We wspomnianej oficjalnej strefie kibica przez najbliższe cztery tygodnie występować mają też inne gwiazdy muzyki. Zapowiedziano koncerty: Diplo, Calvina Harrisa, Nory Fatehi, Kizz Daniela oraz Trindada Cardony.

Gwiazdą otwarcia turnieju będzie Jungkook z BTS. Inne gwiazdy - Shakira, Dua Lipa, Alicia Keys - zdementowały swój udział w wydarzeniu.



Nicki Minaj i Myriam Fares podpadną organizatorom?

Premiera "Tukoh Taka" od początku wzbudza sporo kontrowersji. Część fanów Nicki Minaj skrytykowała udział raperki w projekcie, twierdząc, że w ten sposób wspiera kraj, gdzie dyskryminuje się kobiety i prześladuje osoby LGBTQ+.

Z drugiej strony sam tekst Minaj zawiera seksualne aluzje, a raperka wystąpiła w teledysku w stroju podkreślającym jej biust. Równie skąpo ubrana w klipie jest Libanka Myriam Fares. Tymczasem na stadionach w Katarze kobiety będą musiały zasłaniać brzuch, ramiona, dekolty oraz kolana. Zakazane będzie również noszenie obcisłych strojów. Część z tych postanowień dotyczyć będzie też mężczyzn. Za złamanie tych zasad według "The Sun" grozić mają kary finansowe a nawet więzienie.



"Hayya Hayya" rozczarowaniem?

Oficjalną piosenkę zwiastującą mundial "Hayya Hayya (Better Together)" wykonali Trinidad Cardona, Davido oraz Aisha. Na Youtube zebrała ona 31 mln wyświetleń, jednak nie przebiła się do masowego słuchacza oraz nie zaistniała jako radiowy przebój.