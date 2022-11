Utwór "Tukoh Taka" wykonywany jest w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i arabskim. Śpiewany przez troje artystów reprezentujących różne kultury, ma symbolizować jedność krajów i fanów piłki nożnej z całego świata.

Dzięki ogromnej popularności Nicki Minaj może być również najbardziej wyróżniającym się utworem z dotychczas zaprezentowanych piosenek mundialowych. Czy powtórzy sukces takich utworów, jak "Cup of Life" Ricky'ego Martina czy "Waka Waka" Shakiry, przekonamy się w najbliższy piątek. Wyciekł już fragment utworu, który można usłyszeć poniżej:

Do tej pory kibice poznali kilka utworów towarzyszących piłkarskim mistrzostwom świata w Katarze, z których kilka jest częścią oficjalnej ścieżki dźwiękowej FIFA. Sama federacja nie wskazuje jednak, który z nich jest oficjalnym hymnem mistrzostw. Pierwszym, zaprezentowanym w kwietniu, utworem towarzyszącym tej najważniejszej piłkarskiej imprezie był singiel "Hayya Hayya" ("Better Together)", który wykonują Trinidad Cardona, Davido i Aisha.

To już czwarta piosenka promująca mundial. Fani Nicki Minaj nie są zachwyceni

Cztery miesiące później zaprezentowano drugą piosenkę, "Arhbo", w wykonaniu portorykańskiego piosenkarza Ozuna i kongijskiego rapera o pseudonimie Gims. Ostatnim zaprezentowanym utworem był singiel "Light The Sky", które wykonują artystki Nora Fatehi, Rahma Mezher, Balqees Ahmed Fathi. Jak na razie żaden z powyższych utworów nie zrobił furory.

Zaangażowanie Minaj w promowanie mundialu już spotkało się z krytyką. Gdy raperka zaprezentowała w mediach społecznościowych krótką zapowiedź teledysku do piosenki "Tukoh Taka", fani przypomnieli artystce o tym, że w kraju, który jest gospodarzem mundialu, łamane są prawa człowieka, a osoby ze środowiska LGBT+ są dyskryminowane.

To właśnie z tego powodu takie gwiazdy jak Dua Lipa czy Rod Stewart odmówili udziału w ceremonii otwarcia mistrzostw. Artystka nie odniosła się do tych komentarzy.