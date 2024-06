Zespół Palaye Royale tworzy trójka braci Remington Leith, Sebastian Danzig i Emerson Barrett. Amerykańsko-kanadyjskie rodzeństwo założyło grupę w 2008 r. Swoją muzyką starają się łączyć glam rocka i indie rocka z elementami grunge'u, tworząc tym samym tajemniczy fashion art rock. Na scenie są niesamowicie intrygujący, a ich muzyka podbija listy przebojów na całym świecie. W 2018 r. zostali okrzyknięci najgorętszym zespołem roku przez brytyjskie media. Dodatkowo byli pierwszym zespołem, który zdobył wyróżnienie MTV Musical March Madness bez posiadania umowy z wytwórnią muzyczną.

Muzycy mają na swoim koncie trzy albumy studyjne, które zdobyły serca wielu fanów i krytyków. Do ich najbardziej znanych przebojów należą "Lonely", "Dead To Me" oraz "No Love In LA". Obecnie są w trakcie letniej trasy koncertowej, która rozpoczęła się jeszcze w maju. Muzycy występują w niezliczonej ilości europejskich miast, aby chwilę później, na jesień, wyruszyć w tournee po USA.

Palaye Royale po raz trzeci wystąpią w Polsce!

Palaye Royale pierwszy raz zawitali do Polski w marcu 2020 r. Koncert okazał się niesamowitym muzycznym wydarzeniem, więc grupa powróciła do naszego kraju raz jeszcze. W 2022 r. zagrali bowiem ponownie - w warszawskim klubie Progresja. Teraz odwiedzą Polskę po raz trzeci. Zespół zagra koncert na Letniej Scenie Progresji już 9 lipca 2024 r. Bilety na wydarzenie są w dalszym ciągu dostępne i kosztują 170 złotych.

Kto jeszcze wystąpi na Letniej Scenie Progresji?

Organizatorzy wydarzenia postawili aż na trzy supporty. Przed koncertem glam rockowej grupy Palaye Royale wystąpią: The Hunna, Bruklin oraz wiśniosz. Wejście na teren wydarzenia możliwe będzie od godziny 18:00, a o 20:00 rozpoczną się występy.