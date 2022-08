Olivia Newton-John, znana z roli Sandy w "Grease", odeszła w wieku 73 lat. Do końca była z nią rodzina. Olivia Newton-John od 30 lat walczyła z rakiem.

Chociaż Olivia Newton-John była powszechnie znana w świecie showbiznesu, o jej córce częściej mówiło się w kontekście operacji plastycznych, niż dorobku muzycznego. Przypominamy kim jest i jak wyglądała kariera Chloe Rose Lattanzi.

Wideo John Travolta And Olivia Newton John - You're The One That I Want

Olivia Newton-John: Kobieta po przejściach i niestrudzona wojowniczka 1 / 9 Być może Olivia Newton-John znana jest przede wszystkim z roli u boku Johna Travolty w musicalu "Grease", ale nie sposób nie wspomnieć, że jako piosenkarka osiągnęła nieprawdopodobny sukces, sprzedając na całym świecie ponad 100 milionów kopii płyt i singli. Olivia Newton-John urodziła się 26 września 1948 roku w Cambridge. Jej matka pochodziła z Niemiec, z których uciekła wraz z rodziną po dojściu do władzy nazistów. W trakcie II wojny światowej ojciec przyszłej gwiazdy, Brian Newton-John, był oficerem MI6 i brał udział w pracach nad Enigmą oraz aresztował Rudolfa Hessa. W 1954 roku Olivia wyemigrowała wraz z rodziną do Australii, gdzie jej ojciec został profesorem języka niemieckiego na uniwersytecie w Melbourne. Już jako nastolatka występowała w kafejkach tego miasta. Po powrocie do Anglii w 1974 roku brała udział w konkursie Eurowizji, gdzie zajęła czwarte miejsce (wygrała wówczas ABBA z "Waterloo"). Następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie prowadziła własny program w telewizji ABC. Źródło: East News Autor: PARAMOUNT PICTURES / Album udostępnij

Olivia Newton-John nie żyje. Kim jest córka piosenkarki i aktorki?

Chloe Rose Lattanzi to 36-letnia aktorka i wokalistka, a prywatnie córka gwiazdy Olivii Newton-John oraz aktora Matta Lattanzi. Jej pradziadkiem był natomiast zdobywca nagrody Nobla fizyk Max Born. Na świat przyszła 17 stycznia 1986 roku.

Celebrytka nie robi jednak spektakularnej kariery w branży rozrywkowej, a media częściej zajmują się jej operacjami plastycznymi.

W 2002 roku Lattanzi dostała swoją pierwszą rolę w musicalu "Hair". Miała też kilka epizodów w programach i filmach telewizyjnych (m.in. "Sharkanado 5").

Instagram Post

Chloe zdecydowanie mocniej skupiła się w swoim życiu na muzyce. W 2005 roku pomogła swojej matce napisać piosenkę "Can I Trust In Your Arms" na płytę "Stronger Than Before". W 2008 roku wzięła udział w muzycznym reality show MTV "Rock In The Cradle", gdzie zajęła trzecie miejsce.

Na swoim koncie celebrytka ma dwa single - "Wings And Gun" oraz "Play With Me". Gościnnie wraz z Olivią Newton-John zaśpiewała w numerze producenta Dave'a Aude "You Have To Believe".

W 2016 roku Lattanzi samodzielnie wydała płytę "No Pain", która jednak przeszła bez echa.

Dużo więcej mówi się o życiu prywatnym Lattanzi. Córka gwiazdy od 18. roku życia poddała się kilku operacjom plastycznym, na które wydała łącznie pół miliona dolarów. W 2013 roku leczyła się z uzależniania od kokainy i alkoholu.

Instagram Post

W 2017 roku celebrytka i wokalistka przyznała, że żałuje kilku operacji plastycznych, które sprawiły, że wygląda jak "okaleczona". Postanowiła wtedy wrócić do bardziej naturalnego wyglądu, zmniejszając rozmiar biustu i wargi.

W 2020 roku Chloe została zaproszona do australijskiej edycji programu "Taniec z gwiazdami".

Chloe często wspominała w mediach o wyjątkowej więzi jaka łączyła ją z matką. Mimo iż uważała, że życie w blasku fleszy było jej udręką, nigdy nie obwiniała o to Olivii Newton-John. Kilka dni przed śmiercią matki, Chloe udostępniła na Instagramie ich wspólne zdjęcie z dopiskiem: "Uwielbiam tę kobietę. Moja matka. Najlepsza przyjaciółka".

Instagram Post

Po śmierci mamy, udostępniła z kolei zdjęcie z czasów, kiedy była małą dziewczynką.

Instagram Post

Chloe Rose Lattanzi: Życie córki Olivii Newton-John pełne kontrowersji 1 / 11 Chloe Rose Lattanzi to 33-letnia aktorka i wokalistka, a prywatnie córka gwiazdy Olivii Newton-John. Celebrytka nie robi jednak spektakularnej kariery w branży rozrywkowej, a media częściej zajmują się jej operacjami plastycznymi. Na zdjęciu w 2006 roku. Źródło: Getty Images Autor: Gregg DeGuire udostępnij

