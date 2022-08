"Chcieliście trochę kulis, trochę backstage'u, małej zajawki? Oddajemy w wasze ręce całą serię. Pierwszy odcinek 'On The Road', który jest następstwem naszej letniej trasy festiwalowej, ukaże się 10 sierpnia na YouTube" - ogłosili na Twitterze muzycy Maneskin dzień przed premierą.

Zapewnili przy tym, że widzów czeka spora dawka śmiechu i dobrej zabawy. Film trafił już do sieci.

Maneskin tak dużo jeszcze nie pokazali? Pierwszy film w sieci!

Kariera założonego w Rzymie zespołu ( posłuchaj! ) od roku rozpędza się w niesamowitym tempie. Muzycy koncertują na całym świecie, są zapraszani na największe festiwale. Tylko w tym roku pojawili się na festiwalu Open’er, mają już za sobą występ na festiwalu Lollapalooza, przed nimi natomiast koncerty podczas japońskiego festiwalu Summer Sonic i brazylijskiego Rock In Rio.

O fenomenie ich popularności może świadczyć także to, że zostali zaproszeni do nagrania jednego utworu na ścieżkę dźwiękową jednej z najgłośniejszych produkcji kinowych tego roku, filmu "Elvis". Grupa Maneskin wybrała utwór "If I can dream".

Wideo Måneskin on the road - The Series | EPISODE 1

Open'er Festival 2022: Maneskin 1 / 32 Maneskin na Open'er Festival 2022 Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik udostępnij

