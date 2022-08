Marcus Mumford w tym roku zdecydował się pójść swoją drogą i zrobić przerwę od nagrywania muzyki w zespole Mumford & Sons.

Wokalista i kompozytor solową karierę rozpoczął od singla "Cannibal". Teledysk do piosenki wyreżyserował Steven Spielberg. W utworze muzyk podzielił się osobistą historią. Jednak szczegóły traumatycznych wydarzeń Mumford ujawnił dopiero w wywiadzie dla "GQ".



Marcus Mumford był ofiarą przemocy seksualnej w dzieciństwie

Lider Mumford & Sonds zdradził, że został wykorzystany seksualnie jako dziecko. "Podobnie jak wiele osób - a dowiaduję się o tym coraz częściej, gdy gram tę piosenkę innym - zostałem wykorzystany seksualnie jako dziecko. Nie było to w rodzinie, ani w Kościele, co może być dla niektórych ludzi założeniem. Nikomu nie mówiłem o tym przez 30 lat" - wyjawił.



Wokalista przyznał, że z traumą zderzył się po raz pierwszy w 2019 roku, krótko po wydaniu płyty "Delta". Artysta wpadł w nałóg alkoholowy i zaczął zajadać problemy psychiczne, co doprowadziło go do - jak sam stwierdził - "punktu krytycznego".

"Uderzyłem wystarczająco mocno o dno, byłem gotowy się poddać. Poprosiłem bliskich o pomoc, aby powiedzieli mi: 'stary, coś z tobą jest nie tak, twoim obowiązkiem jest to rozgryźć'" - opowiadał.



"Niezdrowe seksualne doświadczenia"

Mumford trafił do terapeuty leczącego traumy i to właśnie podczas jednej z sesji doszli do tematu nadużyć seksualnych. "Zwymiotowałem. Wygląda, że to było dość powszechne. Kiedy w zasadzie odepchniesz zaprzeczenie i przestaniesz tłumić to w sobie, wtedy pewne rzeczy wyjdą na jaw" - kontynuował.

"To, co wydarzyło się, gdy miałem sześć lat, było pierwszym z serii niezdrowych seksualnych doświadczeń w naprawdę młodym wieku. Dziwię się, że sam nie stałem się sprawcą nadużyć seksualnych - mówił.

Mumford wytłumaczył również, że dopiero teraz zrozumiał, dlaczego nie mógł poradzić sobie z wieloma problemami. Gwiazdor przyznał też, że jego matka o wykorzystaniu seksualnym syna dowiedziała się też z piosenki. Ich rozmowa zainspirowała Marcusa do stworzenia utworu "Grace".

Debiutancki solowy krążek Marcusa Mumforda ukaże się 16 września 2022 roku.