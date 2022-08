W ostatnich latach niemal każde polskie wesele nie może obyć się bez piosenek Sławomira. "Miłość w Zakopanem" ( sprawdź! ) szturmem podbiła serca polskich słuchaczy, czego efektem jest uzyskany poczwórny diament za sprzedaż 400 tys. egzemplarza singla. Obecnie wielkim zainteresowaniem na imprezach cieszy się również "Weselny pyton" ( sprawdź! ), w teledysku do którego zagrał Krzysztof Ibisz.

Mimo ogromnej popularności, Sławomir nie przyjmuje propozycji gry na weselach. Tłumaczy to mocno wypełnionym kalendarzem koncertowym, a przed wszystkim wymaganiami technicznymi, którym mało kto jest w stanie sprostać.

"Jeżeli gramy koncert to nie jest koncert z pół-playbacku, czy z USB, ale jest to prawdziwy koncert z muzykami na żywo. Jeżeli damy taki występ, to musi być on na poziomie, żeby się młodzi ucieszyli" - tłumaczył Sławomir w rozmowie z przeambitni.pl.

Nieśmiertelnym klasykiem każdego wesela jest też "Biały Miś". Jeden z większych hitów lat 90. XX wieku został prawdopodobnie napisany przez Jana "Poldka" Tarkę w 1959 roku, a drugą zwrotkę stworzył Wiesław Chrzanowski z Badyli. O ile autorstwo piosenki przez lata wywoływało sporo dyskusji, tak jego popularność nie budzi żadnych sporów.

Wielki hit wykonywali m.in. muzycy zespołu disco polo Top One ( posłuchaj! ) oraz Tymon Tymański z Transistors (z piosenką wystąpili w filmie "Wesele" Wojtka Smarzowskiego).



Piosenką, którą od lat można usłyszeć na polskich weselach jest również "Żono moja" ( sprawdź! ), w oryginale śpiewana przez Darko Domijana, chorwackiego piosenkarza, którzy słynną piosenką napisał razem z Dorde Novkovicem.

Nową wersję hitu stworzył zespół Masters. "Postanowiłem nagrać cover tego utworu, odświeżyć aranżacje. Miałem zupełnie inny pomysł na tę piosenkę, taki bardziej taneczny. Pierwowzór był z Chorwacji. I ten utwór stał się, nie wiedzieć czemu, przebojem. Takim przebojem, że do dzisiaj musimy grać na każdym koncercie i tak jak wspominałem jesteśmy z tym utworem kojarzeni" - tłumaczył w jednym z wywiadów lider grupy Paweł Jasionowski, który przyznał, że piosenka się za nimi ciągnie od wielu lat. "Czasem każdy zespół ma dość swojego największego hitu, ale z drugiej strony jest to ich wizytówka" - dodał Paweł Janas.

Weselnym standardem stał się również, co dla niektórych może być zaskoczeniem, wielki hit zespołu Perfect "Nie płacz Ewka" ( sprawdź! ). Obecnie w sieci można znaleźć mnóstwo coverów przeboju, który wykonują zespoły weselne.



Na cover piosenki zdecydował się też zespół disco polo Classic. "Porozumieliśmy się z autorami utworu, wiem że widzieli jak wykonywaliśmy ten utwór w TV i doszły mnie słuchy, że nasza wersja jest przez nich akceptowana" - stwierdził Robert Klatt w rozmowie z disco-polo.info.

W latach 90. sporą furorę na weselach, zwłaszcza przy pierwszym tańcu pary młodej, robił amerykański przebój "Time of My Life" ( sprawdź! ) z filmu "Dirty Dancing", co według antropolożki i współautorki projektu "Wesele 21" Magdaleny Zych miało pokazywać proces mieszania się popkultury z tradycją.

Sam pierwszy taniec w Polsce również jest stosunkowo młodą tradycją. Jako tło muzyczne często wybierany jest utwór Dwa Plus Jeden "Windą do nieba" ( posłuchaj! ). Co ciekawe klasyk polskich wesel tak naprawdę opowiada o ślubie z przymusu i braku miłości w związku.

Podobnie jest też z innym ulubionym klasykiem pierwszych tańców, czyli "Every Breath You Take" ( sprawdź! ) The Police, który dotyczy obsesyjnego prześladowcy. "Jest o zazdrości, obserwacji i posiadaniu" - mówił Sting o piosence w rozmowie z magazynem "NME".



Obowiązkową pozycją na weselnych playlistach są też Trubadurzy. Najczęściej usłyszymy piosenkę "Znamy się tylko z widzenia" ( sprawdź! ), chociaż kultowa polska grupa ma w swoim jeszcze repertuarze kilka przebojów, które goszczą na tego typu imprezach regularnie.

Równie bogaty "arsenał" weselnych hitów ma zespół Boys. "Jesteś szalona", "Bawmy się", "Łobuz" i "Dlaczego" to pozycje obowiązkowe wesel. Marcin Miller wykonał je nawet na weselu swojego syna (2017 roku). Nagranie z tamtego wieczoru podbiło sieć.



Niektóre z wymienionych tu utworów usłyszymy podczas Festiwalu Weselnych Przebojów - Mrągowo 2022. Wystąpią m.in.: Sławomir i Kajra, Golec uOrkiestra, Boys, Classic, Masters, Top Girls, Brathanki, Hamak, a także Staszek Karpiel-Bułecka, Wojciech Gąssowski, Don Vasyl i Mariusz Kalaga.

Pierwszy dzień imprezy odbędzie się 12 sierpnia nad jeziorem Czos w Mrągowie. Transmisję od godz. 20:05 przeprowadzi Telewizja Polsat.

Drugiego dnia festiwalu na scenie zobaczymy natomiast zespół Ich Troje, który w Mrągowie świętować będzie 25-lecie działalności. Nie zabraknie największych hitów grupy oraz niespodziewanych gości.