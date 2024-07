"Tęsknię za życiem przed sławą. Najbardziej za byciem anonimowym. Nie lubię być popularna. Kocham to, że mam możliwość tworzenia muzyki, kiedy tylko chcę, a ludzie są otwarci na to i to uwielbiają (...) Ale ta część, gdzie jest sława - nienawidzę tego i tęsknię za wszystkim, co było przed tym. Fakt, że ludzie są zainteresowani moim głosem i piosenkami jest szalone. Nie sądzę, aby kiedyś to stało się normalne, wiesz?" - mówi.