Tuż po ogłoszeniu i ekspresowym wyprzedaniu grudniowego, wyjątkowego koncertu w NOSPR w Katowicach, który oficjalnie zamyka promocję ostatniego solowego albumu "Kundel", Artur Rojek daje swoim fanom 'odrobinę więcej'.

"Odrobinę więcej" to tytuł nowego singla Artura Rojka. Utwór powstał we współpracy z francuskim DJ'em i producentem - Myd'em, który ma na koncie kolaboracje z Mac Demarco oraz JAWNY, a o remixy swoich utworów poprosili go między innymi Dua Lipa, Major Lazer czy Two Door Cinema Club.



Festiwalowa znajomość Artura i Quentina (Myd), który w 2022 roku występował na OFF Festivalu, przerodziła się niespodziewanie w polskojęzyczny utwór, który choć w pierwszej chwili może wydawać się zaskakująco pozytywny i letni - to w warstwie lirycznej ma w sobie duże pokłady melancholii, do której przyzwyczaił nas Artur Rojek.



Teledysk do singla powstał pod czujnym okiem reżysera Piotra Czyżowskiego, którego wizji Artur w pełni się oddał, co zdecydowanie zobaczycie od pierwszych sekund tego obrazka.



Artur Rojek po odejściu z legendarnej grupy Myslovitz w 2012 roku rozpoczął działalność solową. Od tego momentu wydał dwa długogrające albumy - "Składam się z ciągłych powtórzeń" (2014) oraz "Kundel" (2020). W ubiegłym roku ukazał się premierowy singel "Pusty", który pokazał fanom Rojka z nieco innej strony.

Artysta od wielu lat jest dyrektorem artystycznym katowickiego OFF Festival. - Różnorodność jest piękna. To dotyczy codziennych wyborów, sposobu postrzegania świata, ludzi. Zawsze zależało nam na budowaniu otwartego festiwalu, łamaniu standardów i wysokiej jakości. Różnorodność jest podstawowym elementem do takich działań. Nie, raczej nie wyobrażam sobie żeby OFF miał się zamknąć w jednej gatunkowej bańce. Podobnie myślimy o Great September (...) - mówił w rozmowie z Interią przed tegoroczną, 16. już edycją imprezy.