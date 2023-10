Wypuszczona w maju 1984 r. płyta "Legend" ukazała się trzy lata po śmierci Boba Marleya . Składanka zawiera największe przeboje króla reggae i jego grupy The Wailers , w tym m.in. "No Woman, No Cry", "Could You Be Loved", "Get Up, Stand Up", "I Shot the Sheriff", "Exodus", "One Love/People Get Ready" i "Redemption Song".

Trzy piosenki - "Get Up, Stand Up", "Stir It Up" i "I Shot the Sheriff" - zostały nagrane przez klasyczny skład Bob Marley and The Wailers, gdzie liderowi towarzyszyli współzałożyciele Peter Tosh (współtwórca "Get Up, Stand Up") i Bunny Livingston (znany także jako Bunny Wailer ). Obaj muzycy odeszli w 1974 r., odmawiając występów w "dziwnych klubach", co ich zdaniem miało nie godzić się z przekonaniami rastafarianizmu. O złe relacje w zespole Tosh obwiniał słynnego producenta Chrisa Blackwella - jego zdaniem założyciel wytwórni Island forował Marleya, płacąc mu więcej i poświęcając więcej uwagi.

Tosh zginął zastrzelony w swoim domu podczas napadu we wrześniu 1987 r. Do dziś wielu jego zwolenników uważa, że został zamordowany z powodów politycznych. Z kolei Bunny Livingston zmarł w marcu 2021 r. w wieku 73 lat.

Nie żyje także grający na perkusji Carlton Barrett, który został zastrzelony w 1987 r. w wieku 36 lat. Z klasycznego składu The Wailers z początku lat 70. pozostał jedynie jego brat - 76-letni obecnie basista Aston "Family Man" Barrett .



Szacuje się, że na całym świecie sprzedano ponad 25 mln egzemplarzy "Legend", co daje jej miano największego bestsellera w historii muzyki reggae. Tylko w USA składanka uzyskała status diamentu. W rankingu "500 najwspanialszych płyt wszech czasów" magazynu "Rolling Stone" z 2020 r. "Legend" sklasyfikowano na 48. miejscu.

Kolejny sukces płyta odniosła w zestawieniu "Billboardu" - właśnie przekroczyła poziom 800 tygodni obecności na liście Billboard 200, która obecnie obejmuje fizyczną sprzedaż i streaming. To drugi najlepszy wynik w historii - lepszym rezultatem może pochwalić się tylko "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd z 1973 r.

Z dużą pewnością można założyć, że sprzedaż "Legend" jeszcze wzrośnie po premierze oczekiwanego biograficznego filmu "Bob Marley: One Love" (12 stycznia 2024 r.). Nad całością w roli producentów czuwają członkowie najbliższej rodziny króla reggae - jego żona Rita Marley oraz dwójka z licznych dzieci: David "Ziggy" Marley i Cedella Marley.

Oficjalnie Bob miał aż 10 dzieci plus adoptowaną Sharon, córkę swojej żony Rity z poprzedniego związku. Tylko czwórkę urodziła mu Rita - Cedellę (ur. 1967), Davida "Ziggy" (1968), Stephena (1972) i Stephanie (1974). W przypadku tej ostatniej matka Boba twierdziła, że jej ojcem był mężczyzna, z którym Rita miała romans.

Pozostałe dzieci (poza oficjalnie uznaną szóstką inne źródła dodają kolejną dwójkę) to owoce pozamałżeńskich romansów Marleya z innymi kobietami. Kolejno na świat przychodzili: Robert "Robbie" (1972), Rohan (1972), Karen (1973), Julian (1975), Ky-Mani (1976), Damian "Jr. Gong" (1978) i Makeda Jahnesta (1981), która urodziła się kilkanaście dni po śmierci Boba.

"Nie mam żadnych uprzedzeń co do mojego pochodzenia. Mój ojciec był biały, a matka czarna. Nazywają mnie mieszańcem czy jakoś tak. A ja nie staję po niczyjej stronie. Nie jestem po stronie czarnego człowieka ani po stronie białego człowieka. Jestem po stronie Boga, Tego, który mnie stworzył i sprawił, że pochodzę od człowieka czarnego i białego" - mówił po latach Bob Marley, który stał się pierwszą wielką gwiazdą pochodzącą z Trzeciego Świata.

"Bob Marley: One Love": Co już wiemy o filmie?

Reżyserią filmu zajął się Reinald Marcus Green, który w dorobku ma takie produkcje, jak "Monsters and Men" (2018), "Joe Bell" (2020) i "King Richard" (2021) z oscarową rolą Willa Smitha.

Do tytułowej roli wybrany został 37-letni brytyjski aktor Kingsley Ben-Adir (m.in. "One Night in Miami" - zagrał Malcolma X, "Tajna inwazja", "The OA", "Vera", "Peaky Blinders" - jako Ben Younger, "Barbie"). Jako Rita Marley wystąpi 35-letnia Lashana Lynch (m.in. "Kapitan Marvel", "Nie czas umierać", "Doktor Strange w multiwersum obłędu"). W obsadzie znaleźli się również znany z tytułowej roli "Obywatela Jonesa" James Norton (jako Chris Blackwell, producent i założyciel wytwórni Island, uznawany za jednego z najsłynniejszych popularyzatorów muzyki reggae), Michael Gandolfini, Tosin Cole, Anthony Welsh, Umi Myers i Nadine Marhshall.

"Znacie muzykę i wydaje się wam, że znacie tego człowieka, ale czy naprawdę jesteście w stanie zrozumieć przez co przeszedł i jakie momenty ukształtowały go w osobę, którą się stał" - mówi Ziggy Marley.

Syn króla reggae zdradził, że zdjęcia kręcono na Jamajce i w Anglii, w miejscach, w których żył Bob Marley - jak m.in. Trench Town (slumsy na przedmieściach Kingston, gdzie wychował się wokalista) czy Bull Bay.



Clip Bob Marley No Woman, No Cry

Przypomnijmy, że Bob Marley zmarł 11 maja 1981 r. w Cedars of Lebanon Hospital w Miami na Florydzie na raka skóry. Miał zaledwie 36 lat.

Na całym świecie za życia Marleya i już po śmierci sprzedano ponad 75 milionów płyt - zarówno solowych, jak i tych nagranych z grupą The Wailers, z którą współpracował w początkach swojej kariery.