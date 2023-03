Obywatele Republiki ruszają w trasę! Gdzie i kiedy zagrają?

15 października 2022 r. w Poznaniu w Sali Ziemi znajdującej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich następuje inauguracja Projektu "Obywatele Republiki". Poznański koncert potwierdził, że legendarny repertuar ma w sobie moc, która pozwala w trudnych czasach łączyć pokolenia, a teksty autorstwa Grzegorza Ciechowskiego wciąż elektryzują i mówią o sprawach, które nie straciły na aktualności.

Udowodnili to zarówno wykonujący je artyści - Renata Przemyk, Piotr Rogucki, Renata Przemyk, Błażej Król, Kaśka Sochacka i Leszek Biolik - jak i żywo reagująca publiczność. Widzowie usłyszeli takie utwory, jak: "Paryż Moskwa", "Mamona", "Biała Flaga", "Arktyka", "Telefony w mojej głowie", "Tak tak - to ja", "Raz na milion lat" czy "Nie pytaj o Polskę".

Ważnym punktem programu był również występ projektu Czarno-Białe Ślady w składzie: Zbigniew Krzywański, Jakub Nowak i Jacek Bończyk, którzy wspólnie zaprezentowali utwory: "Tu jestem w niebie", "Przeklinam cię za to" czy "Śmierć w bikini".

W 2023 roku międzypokoleniowy projekt "Obywatele Republiki" rusza w trasę. Koncertów będzie można posłuchać m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Sopocie. Do grona artystów dołączają Julia Pietrucha, aktorka serialowa i filmowa, piosenkarka i autorka piosenek, oraz Michał Wiraszko - wokalista, lider zespołu Muchy, autor tekstów, muzyk. Nie zabraknie również gości specjalnych - Sławek Uniatowski wystąpi w Warszawie na Torwarze.

Trasa projektu "Obywatele Republiki":

7.03.2023 - ICE Congress Centre, Kraków

16.04.2023 - COS Torwar, Warszawa

7.05.2023 - Narodowe Forum Muzyki, Wrocław

19.05.2023 - Teatr Letni, Szczecin 25.06.2023 - Opera Leśna, Sopot

Obywatele Republiki - kim oni są?

Julia Pietrucha - aktorka serialowa i filmowa, piosenkarka i autorka piosenek. W 2016 roku wydała debiutancki album "Parsley" zainspirowany kilkumiesięczną podróżą po Azji. Autorskie piosenki w balladowym klimacie pop, z elementami folku i kojącymi dźwiękami ukulele. Występuje również w projekcie "Cohen i Kobiety" poświęconym utworom Leonarda Cohena.

Piotr Rogucki - fanom muzyki znany jako wokalista rockowej formacji Coma, wykonawca solowy oraz współtwórca projektu Karaś/Rogucki. W swoich scenicznych wcieleniach łączący elementy poezji, rocka i teatru. Zdobywca Fryderyków za najlepszy album rockowy w latach 2004, 2006, 2009, 2011. Fryderyk za wokalistę roku 2011, laureat nagrody imienia Grzegorza Ciechowskiego. Był jurorem w trzech edycjach programu "Must Be The Music" w telewizji Polsat.

Renata Przemyk - charyzmatyczna, mroczna a jednocześnie wiecznie uśmiechnięta, hipnotyzująca spojrzeniem, zagadkowa i prowokująca do myślenia, Renata Przemyk nie pozostawia słuchaczy obojętnymi. Od ponad trzydziestu lat z niespożytą energią gra koncerty, nagrywa kolejne płyty. Większość jej płyt uzyskało status złotych, wielokrotnie były nominowane i nagradzane, przeważnie za indywidualność artystyczną.

Błażej Król - wokalista, autor tekstów oraz kompozytor. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. Grzegorza Ciechowskiego (2015). Do tej pory artysta wydał siedem solowych płyt, a dyskografię zamyka tegoroczny album "W każdym (polskim) domu". W 2019 roku otrzymał prestiżowy Paszport Polityki "za dar zamykania osobistych emocji w piosenkach o atrakcyjnej, zwięzłej i melodyjnej formie. Za wyobraźnię, wierność autorskiej wizji i umiejętność przekonania do niej słuchaczy". Rok później został wyróżniony Fryderykiem w kategorii Autor Roku i razem z Darią Zawiałow oraz Igo dołączył do Orkiestry Męskiego Grania.

Sławek Uniatowski - wokalista, kompozytor i autor tekstów. Laureat Famy kujawsko- pomorskiej, finalista czwartej edycji programu "Idol". Otrzymał Złotą Płytę za debiutancki album "Metamorphosis". Współpracował z Adamem Sztabą przy nagraniu płyty poświęconej pamięci Grzegorza Ciechowskiego "Spotkanie z Legendą", na której wykonał utwór "Tak, tak, to ja". Brał udział w licznych projektach, festiwalach i trasach koncertowych między innymi: "Wodecki Twist Festiwal", "Niemen Inaczej" czy "Ikony Muzyki - Poeci Rocka".

Michał Wiraszko - wokalista, autor tekstów, muzyk. Od 2004 roku lider i wokalista poznańskiej grupy Muchy, z którą nagrał pięć albumów i zagrał ponad 700 koncertów. Laureat Fryderyka 2022 za płytę "Szaroróżowe" w kategorii Album Roku: Rock. Piosenki jego autorstwa śpiewają m.in. Krzysztof Zalewski, Lady Pank, Anna Wyszkoni, Grzegorz i Patrycja Markowscy, Tomasz Makowiecki, Ewa Farna czy Rosalie. Wyreżyserował dokument muzyczny "Powracająca fala" opowiadający o festiwalu w Jarocinie.