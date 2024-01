"The Sun", a następnie Page Six informowało, że Britney Spears i jej sztab szykuje powrót wokalistki po siedmiu latach przerwy. Do pracy nad nowym albumem zaproszone miały zostać Charli XCX oraz Julia Michaels.



Dziennikarze informowali, że 10 płyta gwiazdy jest dopiero w fazie zbierania pomysłów na piosenki i nic konkretnego wokół niej się nie wydarzyło. "Rolling Stone" donosiło natomiast, że współpracownicy Spears próbowali "ponownie rozpalić w niej entuzjazm do nagrywania", jednak nie było żadnej pewności, że projekt zostanie zrealizowany.

Britney Spears wyśmiewa plotki na temat jej kariery. "Nigdy nie wrócę"

Ostatecznie sprawę wyjaśniła sama Spears, który w ostrych słowach odniosła się do spekulacji na temat jej kariery.

"Żeby była jasność, te doniesienia o mnie to kompletne bzdury. Twierdzą, że zwróciłam się do obcych ludzi, aby nagrać z nimi płytę. Nigdy nie wrócę do branży muzycznej! Kiedy piszę, robię to dla zabawy i dla innych ludzi. Ci, którzy czytali moją książkę, wiedzą, że jest sporo rzeczy, których o mnie nie wiecie. W ciągu ostatnich dwóch lat napisałam 20 piosenek dla innych artystów. Jesteś ghostwriterem i czerpię z tego przyjemność. Ci sami ludzie sugerują, że moja książka ukazała się bez mojej zgody. Czytaliście te informacje? Jestem kochana i szczęśliwa" - podsumowała Spears w poście na Instagramie.

Britney Spears i jej ostatnia płyta

Przypomnijmy, że dyskografię Britney Spears zamyka album "Glory" z 2016 roku. Co ciekawe wokalistka pracowała nad nim z Julią Michaels, która miała wspierać ją przy tworzeniu rzekomego dziesiątego albumu. Kompozytorka była też jedną z autorek utworu "Slumber Party", który Spears nagrała z Tinashe.

Album "Glory" wyprodukowali i skomponowali również: Mattias Larsson, Robin Fredriksson i Justin Tranter.