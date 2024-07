Ewa Bem to niekwestionowana diwa naszej rodzimej sceny muzycznej. Przez wielu nazywana jest "pierwszą damą polskiego jazzu". Jej największe przeboje "Moje serce to jest muzyk" czy "Podaruj mi trochę słońca" na stałe zapisały się w historii muzyki rozrywkowej oraz w sercach wiernych słuchaczy. Artystka w ostatnim czasie musiała jednak trochę przystopować. Jej stan zdrowia nie pozwalał na aktywne koncertowanie i uczestniczenie w życiu branży muzycznej.

W maju tego roku Ewa Bem miała wystąpić na hucznym koncercie "In Memory of Tina Turner", który odbywał się w katowickim Spodku. Diwa nie była jednak w pełni sił, przez co nie pojawiła się na wydarzeniu. "Mieliśmy trochę zdrowotnych problemów. Na razie czas odpocząć. Zobaczymy, co będzie dalej" - poinformował wówczas media mąż Ewy Bem, Ryszard Sibilski. Podkreślił, że lekarze, pod których opieką jest piosenkarka zalecają jej odpoczynek.