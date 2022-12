Informację o śmierci Shirley Watts przekazała jej rodzina. "Z wielkim smutkiem Seraphina, Charlotte i Barry informują o śmierci kochanej matki, babci i prababci Shirley Watts" - czytamy w komunikacie.

"Shirley zmarła w swoim domu w Devon po krótkiej chorobie, otoczona kochającą rodziną. Znów spotkała się ze swoim ukochanym Charliem, tym razem na zawsze" - zakończono.

Kim była Shirley Watts?

Charlie Watts i Shirley Anna Shepard poznali się w 1961 roku, jeszcze zanim The Rolling Stones zdobyli popularność. Trzy lata później para została małżeństwem (14 października 1964 r.)



Reklama

"Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił Charlie Watts. Para przeżyła ze sobą 57 lat.

W przeciwieństwie do rozrywkowych kolegów z zespołu, nigdy nie łączono go z innymi kobietami. W latach 70., gdy podczas trasy w USA z zespołem pojawił się w posiadłości należącej do Hugh Hefnera z "Playboya", odrzucał zaloty "króliczków", zaszywając się w pokoju gier.

Para uwielbiała konie. Często pojawiali się na dorocznej aukcji koni arabskich - Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W kwietniu 2016 r. pani Watts zdecydowała o zabraniu swoich klaczy z Janowa, po tym gdy w stadninie padły jej dwa inne konie.

Charlie i Shirley mieli jedną córkę Seraphinę (ur. 1968), która dała perkusiście wnuczkę o imieniu Charlotte.

Po śmierci Charliego Wattsa Shirley otrzymała większość spadku po swoim mężu, który szacowano na około 30 milionów dolarów.