Informację o śmierci Charliego Wattsa potwierdził jego agent.

"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci ukochanego Charliego Wattsa. Zmarł w spokoju otoczony rodziną w jednym z londyńskich szpitali" - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie muzyk The Rolling Stones został nazwany jednym z najlepszych perkusistów pokolenia oraz wspaniałym ojcem, mężem i dziadkiem. "Prosimy uszanować prywatność rodziny, członków zespołu i bliskich przyjaciół w tym trudnym czasie" - dodano.

14 października 1964 r. poślubił Shirley Ann Shepherd, którą poznał jeszcze zanim The Rolling Stones zdobyli popularność. "Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił Charlie Watts.

Reklama

Charlie Watts (1941 - 2021) 1 / 10 Charlie Watts (1941 - 2021) Źródło: Getty Images Autor: Paul Natkin udostępnij

W przeciwieństwie do rozrywkowych kolegów z zespołu, nigdy nie łączono go z innymi kobietami. W latach 70., gdy podczas trasy w USA z zespołem pojawił się w posiadłości należącej do Hugh Hefnera z "Playboya", odrzucał zaloty "króliczków", zaszywając się w pokoju gier.



Para uwielbia konie. Często pojawiali się na dorocznej aukcji koni arabskich - Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W kwietniu 2016 r. pani Watts zdecydowała o zabraniu swoich klaczy z Janowa, po tym gdy w stadninie padły jej dwa inne konie.

Charlie Watts i jego miłość do koni. Archiwalne zdjęcia z wizyt w Janowie Podlaskim 1 / 7 Charlie Watts przez lata przyjeżdżał ze swoją żoną Shirley Ann Shepherd do Polski na aukcje koni arabskich w Janowie Podlaskim - 2000 r. Źródło: Agencja FORUM Autor: Krzysztof Jarczewski/Studio69 udostępnij

Charlie i Shirley mają jedną córkę Seraphinę (ur. 1968), która dała perkusiście wnuczkę o imieniu Charlotte. Muzyk miał też przyrodniego wnuka Dylana, który mieszka w USA.

Perkusista mieszkał w Dolton, wiejskiej posiadłości w południowo-zachodniej Anglii. Miał tam też stajnię, gdzie przetrzymywał konie arabskie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rolling Stones Rain Fall Down

W latach 80. Charlie Watts miał problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Jak wspominał po latach, związane to było z kłopotami w życiu osobistym. "Kiedy teraz na to patrzę, to myślę, że był to kryzys wieku średniego. Przez moje zachowanie prawie straciłem żonę" - mówił w jednym z wywiadów.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rolling Stones Streets Of Love

Przypomnijmy, że na początku sierpnia Charlie Watts przeszedł w Londynie pilną operację. "The Sun" informowało, że została wykonana ona po tym, jak muzyk przeszedł rutynową kontrolę lekarską.

Charlie Watts ma 75 lat 1 / 9 2-letni Charlie Robert Watts z mamą Lilian i tatą Charlesem na Picadilly Circus w Londynie w 1943 r. To zdjęcie znalazło się na otwartej w kwietniu 2016 r. wystawie "Exhibitionism". Źródło: Getty Images Autor: Linda Roots udostępnij

Z powodu hospitalizacji muzyk ogłosił, że nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie The Rolling Stones. Zastąpił go Steve Jordan, na co nalegał sam Watts. Perkusista w tym czasie miał udać się na kilkutygodniową rekonwalescencję.



W tamtym czasie nie ujawniono, co dokładnie dolegało Wattsowi i z jakiego powodu przeszedł operację. Po zabiegu muzyk miał czuł się dobrze i żartował z kolegami.



Kim był Charlie Watts?

Charles Robert Watts na świat przyszedł 2 czerwca 1941 r. w Londynie. Perkusją zainteresował się jako 13-latek (pierwszy instrument dostał od rodziców rok później). Pod koniec lat 50. razem z sąsiadem Dave'em Greenem zaczął grać w zespole Jo Jones All Stars.

W 1961 r. poznał Alexisa Kornera, który zaprosił go do swojej grupy Blues Incorporated. W połowie 1962 r. doszło do pierwszego spotkania Wattsa z Brianem Jonesem, Mickiem Jaggerem, Keithem Richardsem i Ianem "Stu" Stewartem", którzy także często gościli w rhythmandbluesowych klubach w Londynie. Ostatecznie do The Rolling Stones dołączył w styczniu 1964 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #56 Pełnia Bluesa: Rockowe dinozaury świętują kolejne urodziny INTERIA.PL

Poza macierzystym zespołem nagrywał i koncertowej z własnymi jazzowymi składami The Charlie Watts Quintet i The Charlie Watts Tentet. Uznawany jest za jednego z najlepiej ubranego muzyka wszech czasów (w 2006 r. trafił na taką listę przygotowaną przez magazyn "Vanity Fair"). Doceniany jest również za umiejętności muzyczne - w 2016 r. znalazł się na 12. miejscu 100 najlepszych perkusistów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

W 2004 roku Watts był leczony na raka krtani. Z choroby wyszedł po czterech miesiącach walki, w tym sześciu tygodniach intensywnej radioterapii.