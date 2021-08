"Z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmierci ukochanego Charliego Wattsa. Zmarł w spokoju otoczony rodziną w jednym z londyńskich szpitali" - czytamy w oświadczeniu.

W komunikacie Watts został nazwany jednym z najlepszych perkusistów pokolenia oraz wspaniałym ojcem, mężem i dziadkiem.

"Prosimy uszanować prywatność rodziny, członków zespołu i bliskich przyjaciół w tym trudnym czasie" - dodano.



Przypomnijmy, że na początku sierpnia Charlie Watts przeszedł w Londynie pilną operację. "The Sun" informowało, że została wykonana ona po tym, jak muzyk przeszedł rutynową kontrolę lekarską.

Reklama

Z powodu hospitalizacji muzyk ogłosił, że nie weźmie udziału w nadchodzącej trasie The Rolling Stones. Zastąpił go Steve Jordan, na co nalegał sam Watts. Perkusista w tym czasie miał udać się na kilkutygodniową rekonwalescencję.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Rolling Stones Rain Fall Down

"Po rozczarowaniu, jakie czuliśmy wszyscy, przekładając trasę z powodu Covid-19, naprawdę nie chcę, aby fani Stonesów w Stanach, którzy kupili bilety, przeżyli je kolejny raz. Dlatego poprosiłem mojego wspaniałego przyjaciela Steve'a Jordana, aby mnie zastąpił" - cytowała muzyka gazeta "The Sun".

W tamtym czasie nie ujawniono, co dokładnie dolegało Wattsowi i z jakiego powodu przeszedł operację. Po zabiegu muzyk miał czuł się dobrze i żartował z kolegami.



Kim był Charlie Watts?

Charles Robert Watts na świat przyszedł 2 czerwca 1941 r. w Londynie. Perkusją zainteresował się jako 13-latek (pierwszy instrument dostał od rodziców rok później). Pod koniec lat 50. razem z sąsiadem Dave'em Greenem zaczął grać w zespole Jo Jones All Stars.

W 1961 r. poznał Alexisa Kornera, który zaprosił go do swojej grupy Blues Incorporated. W połowie 1962 r. doszło do pierwszego spotkania Wattsa z Brianem Jonesem, Mickiem Jaggerem, Keithem Richardsem i Ianem "Stu" Stewartem", którzy także często gościli w rhythmandbluesowych klubach w Londynie. Ostatecznie do The Rolling Stones dołączył w styczniu 1964 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #56 Pełnia Bluesa: Rockowe dinozaury świętują kolejne urodziny INTERIA.PL

14 października tego samego roku poślubił Shirley Ann Shepherd, którą poznał jeszcze zanim The Rolling Stones zdobyli popularność. "Nigdy nie odpowiadałem stereotypowi gwiazdy rocka" - mówił Charlie Watts.

W latach 80. Charlie Watts miał problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Jak wspominał po latach, związane to było z kłopotami w życiu osobistym. "Kiedy teraz na to patrzę, to myślę, że był to kryzys wieku średniego. Przez moje zachowanie prawie straciłem żonę" - mówił w jednym z wywiadów.

Charlie Watts (1941 - 2021) 1 / 10 Charlie Watts (1941 - 2021) Źródło: Getty Images Autor: Paul Natkin udostępnij

Poza macierzystym zespołem nagrywał i koncertowej z własnymi jazzowymi składami The Charlie Watts Quintet i The Charlie Watts Tentet. Uznawany jest za jednego z najlepiej ubranego muzyka wszech czasów (w 2006 r. trafił na taką listę przygotowaną przez magazyn "Vanity Fair"). Doceniany jest również za umiejętności muzyczne - w 2016 r. znalazł się na 12. miejscu 100 najlepszych perkusistów wszech czasów magazynu "Rolling Stone".

W 2004 roku Watts był leczony na raka krtani. Z choroby wyszedł po czterech miesiącach walki, w tym sześciu tygodniach intensywnej radioterapii.