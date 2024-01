Nie żyje Del Palmer. Muzyk rozpoznawalny najbardziej ze współpracy z Kate Bush miał 71 lat. "Ze złamanym sercem informujemy, że Del Palmer zmarł w domu, wczoraj, w piątek 5 stycznia, w otoczeniu swojej rodziny" - potwierdziła siostrzenica basisty. Ten, jak czytamy dalej, w ostatnich latach "zmagał się z problemami zdrowotnymi". "Nie musimy nikomu wspominać o monumentalnej roli, jaką Del zawsze odgrywał w pracy i muzyce Kate - nie da się tego wyrazić ilościowo" - zauważa redaktor na stronie fanów Kate Bush.

Del Palmer rozpoczął grę na basie w 1967 roku i występował z różnymi londyńskimi zespołami. Już 10 lat później Kate Bush zwerbowała Palmera oraz Briana Batha, z którym utworzyła KT Bush Band. Basista od samego początku wyczuwał, że Bush stanie się międzynarodową megagwiazdą.

"Musiała stać się wielka - to było dla mnie oczywiste, gdy miała 17 lat i dopiero zaczynała" - mówił w rozmowie z "Irish Examiner" w 2018 roku. "Mieliśmy rezydencję w pubie Rose of Lee we wschodnim Londynie. Pierwszej nocy było tam około 10 osób. Zanim ją skończyliśmy, ludzie, którzy nie mogli dostać się do drzwi, byli na ulicy - było tak tłoczno" - wspominał obserwowanie wielkiego sukcesu koleżanki.

Del Palmer zagrał na każdym albumie Kate Bush, począwszy od "Lionheart" z 1978 roku, aż po ostatni jak dotąd "Aerial" (2005). Był również inżynierem dźwięku na "Hounds of Love" (1985), "The Sensual World" (1989), "The Red Shoes" (1993) i wspomnianym już ostatnim albumie. Poza tym Del Palmer pozostawał w związku z wokalistką od końca lat 70., aż po początek lat 90. - pozostawali w dobrych stosunkach do końca jego życia.

Występował m.in. na albumie tribute bandu Pink Floyd, a na koncie miał trzy albumy solowe: "Leap of Faith" (2007), "Gift" (2010) i "Point of Safe Return" (2015). Gdy w 2018 roku debiutancki album Kate Bush obchodził 40 lat, u boku kolegów z jej zespołu wyruszył w trasę koncertową po Wielkiej Brytanii w ramach jubileuszu roku.

