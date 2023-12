Nie żyje Bram Inscore. Uznany instrumentalista, producent i autor tekstów od lat cierpiał na depresję. Odszedł w wieku 41 lat. Podczas swojej kariery współpracował z popularnymi artystami młodego pokolenia, przyczyniając się do powstania utworów, m.in.: "Youth" Troye Sivana, "Don't Give Up on Me" Andy'ego Grammera i "Louder Than Bombs" BTS. Na koncie miał także współpracę z Riną Sawayamą, Hayley Kiyoko, Allie X, Duncan Laurence i Mayer Hawthorne.

"Z ciężkim sercem informujemy o śmierci naszego ukochanego Brama Inscore'a, który zakończył swoje życie po ciężkiej walce z depresją" - napisali w oświadczeniu rodzina, żona i przyjaciele. "Bram był 'muzykiem muzyków', producentem, kompozytorem i multiinstrumentalistą, który użyczał swoich talentów artystom takim jak Beck, Troye Sivan i BTS. Bezinteresowny jako człowiek i hojny jako współpracownik, genialnie służył muzyce, ale nigdy własnemu ego. (...) Nigdy nie szukał pochwał ani aprobaty. Był naprawdę wyjątkowym duchem i choć jego dusza opuściła ciało, będzie żyć wiecznie w jego muzyce" - czytamy w pożegnaniu.

Instagram Post Rozwiń

Nie żyje Bram Inscore. Genialny muzyk miał 41 lat

Bram Inscore zaczął grać na basie w szkole średniej i uczęszczał do University of Southern California, aby studiować muzykę orkiestrową i jazz. Porzucił studia, by koncertować z muzykami takimi jak Beck, Twin Shadow i Charlotte Gainsbourg, a wkrótce zaczął interesować się produkcją i pisaniem piosenek. Na swoim koncie miał wydany w 2009 roku album "B.R.A.M.".

Jego pierwszym platynowym singlem stała się piosenka "Youth" Sivana (2015), jeszcze tego samego roku pomógł Beckowi zdobyć nagrodę Grammy za krążek "Morning Phase". Współpracował także z innymi artystami; współtworzył ścieżkę dźwiękową do filmu "Sierra Burgess Is a Loser" z 2018 roku.

Wideo youtube

