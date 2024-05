"1989" to spektakl w reżyserii Katarzyny Szyngiery (Paszport Tygodnika "Polityka" w kategorii Teatr), a inspiracją do jego stworzenia był amerykański musical "Hamilton", autorstwa Lin-Manuela Mirandy.





Wielokrotnie nagradzany i wyprzedany na kilka kolejnych miesięcy do przodu musical to efekt koprodukcji Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Pomysłodawcą musicalu jest Marcin Napiórkowski (semiotyk kultury, doktor habilitowany kulturoznawstwa, wykładowca w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego).

"(...) Rewolucyjny musical 'Hamilton' wprowadził rap na Broadway, proponując świeży język opowiadania o historii atrakcyjny zarówno dla młodych, jak i starszych odbiorców. Za brzmienie '1989' odpowiada jeden z najlepszych polskich producentów rapowych - Andrzej 'Webber' Mikosz znany m.in. z wieloletniej współpracy z Łoną" - napisano na stronie spektaklu.



"Musical opowiada o transformacji ustrojowej roku 1989 oraz bohaterach biorących udział w umacnianiu wolności i budowaniu jej pozytywnego mitu. Wydarzenia znane z kronik filmowych i podręczników historii ożywają na scenie oglądane oczami trzech par. W życiu Frasyniuków, Wałęsów i Kuroniów idee rywalizują z miłością, entuzjazm zderza się z ciężarem historii, a bohaterstwo przeplata się z rodzinnymi tragediami. Widzowie towarzyszą bohaterom w momentach symbolicznych - podczas strajków w stoczni i przy Okrągłym Stole - ale też w intymnych chwilach radości i cierpienia przeżywanych w zaciszach peerelowskich mieszkań lub więziennych celach" - czytamy na stronie TVP.





"1989" w TVP, a już wkrótce również na płycie. Znamy pierwsze szczegóły!

Po licznych wyprzedanych spektaklach, "1989" zawitało do TVP, a dokładniej rzecz biorąc do "Teatru Telewizji". 27 maja w Jedynce wyemitowano głośną sztukę. Widzowie mieli okazję zobaczyć go "na żywo" już niecałe dwa lata od jego premiery. W trakcie wyprodukowanej przez Telewizję Polską transmisji znalazły się też rozmowy z widzami oraz twórcami spektaklu.



To nie był jednak koniec niespodzianek. Wytwórnia Universal ogłosiła, że już jesienią wyda płytę z piosenkami, które pojawiły się w "1989". "Płyta zostanie wydana przez Universal Music Polska w wersji fizycznej i cyfrowej. Do jesieni ukazywać się będą single" - czytamy.



Przypomnijmy, że oprócz Webbera w stworzenie piosenek do spektaklu zaangażowany był pomysłodawca musicalu Marcin Napiórkowski, a także Łona (stworzył końcowy monolog scenicznego Jacka Kuronia w utworze "A co jeśli wygramy?") oraz Bober (utwory "Olo, game changer", "Porozmawiajmy" i "Debata").