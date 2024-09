Prawie piętnaście lat temu światło dzienne ujrzał debiutancki krążek Małpy , zawierający piętnaście pozycji. Wydawnictwo ukazało się 27 listopada 2009 roku nakładem własnym. Przygotowania do świętowania 15-lecia krążka trwają, choć jak twierdzi sam Małpa , "Kilka numerów o czymś" nie znajduje się w jego rankingu najlepszych płyt 2009 roku. Wydaje się, jakby zdania rapera nie podzielali jego fani, bo w zaledwie 15 minut wyprzedało się tysiąc egzemplarzy limitowanego winyla "Kilka numerów o czymś". Artysta nie zdążył nawet powiadomić słuchaczy, że takowa sprzedaż ruszyła. Szybko okazało się, że nie musiał, bo fani poradzili sobie sami.

Nagła sława może przytłaczać artystów, gdyż muszą zmagać się z nowymi dla nich mechanizmami rynku. Gdy Małpa zaczął utrzymywać się z rapu, jego życie totalnie się zmieniło. Czuł jednak, że nie traci gruntu pod nogami i nie pozwolił uderzyć do głowy wodzie sodowej.

"Zawsze mało nagrywałem i wydawałem. Jestem w rapie ponad 20 lat, a stworzyłem niewiele kawałków w stosunku do ludzi z podobnym stażem. Mam na koncie cztery solowe płyty, inni mają piętnaście. Nie wiem, czy z solowych i zespołowych rzeczy sprzed debiutanckiego albumu uzbierałaby się płyta. Gdybym był bardziej konsekwentny i zdeterminowany, to łatwiej byłoby mi wykorzystywać szanse" - zdradził Małpa w wywiadzie dla Going.