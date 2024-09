Beata Kozidrak nie gryzła się w język. Wiemy, co myśli o show-biznesie

Iwona Węgrowska obecna jest w show-biznesie od wielu lat, jednak szczyt popularności osiągnęła dwie dekady temu. Nagrała wówczas kilka hitów z zespołem Abracadarba (później pod skróconą nazwą Abra ), a w 2008 r. rozpoczęła karierę solową. Największą sławę przyniósł artystce duet z zespołem Feel , zatytułowany "Pokonaj siebie" . I chociaż już od kilku lat o jej dokonaniach muzycznych jest coraz ciszej, to Iwona Węgrowska wciąż pojawia się na różnego rodzaju imprezach branżowych i medialnych.

"Beata Kozidrak, jak spotkałyśmy się lata temu podczas jednego z koncertów, to pamiętam, że przyszła i w garderobie powiedziała: 'Iwona, w tym biznesie to trzeba mieć grubą skórę, jak jej nie masz, to daj sobie spokój, bo naprawdę spadnie na ciebie czasami takie g**no (...), a ty musisz po prostu stawić temu czoła'" - zdradziła Iwona Węgrowska.