W mediach społecznościowych zdradziła, że wzięła udział w teledysku do piosenki " CZY TO PROBLEM ?". Za muzykę odpowiadają jej brat, Jan Dąbrówka , Adrian Dudzińśki , Jacek Kałuta , Daniel Yargici i Kajetan Kawalec , scenariusz klipu powstał dzięki Marcelinie Królikowskiej , zaś w obsadzie zobaczymy między innymi Anię Dąbrówkę.

Jamana wydał w 2021 roku singel "vanitas" , rok później wypuścił "hałas" , a utwór "dla nas" był dotychczas jest ostatnią oficjalną publikacją. W sieci ukazała się piosenka "CZY TO PROBLEM?" i za sprawą intrygującej fabuły w klipie szybko pozyskuje nowych fanów. W teledysku występuje również Ania Dąbrówka i widzimy, że świetnie się odnalazła na planie produkcji. Towarzyszy swojemu partnerowi podczas jazdy autem, nagrywa go, gra w piłkarzyki i po prostu dobrze się bawi.

W podkaście STUDIO 96.0 Natalia Kukulska odpowiedziała, czy jej córka na poważnie myśli o karierze muzycznej. "Moja córka niedawno zaskoczyła mnie samą" - wspomniała Kukulska, przytaczając rozmowę Ani z innym dziennikarzem, który zapytał ją o muzyczne plany na życie. "Nie, no skąd. Ja zupełnie inaczej. Ja będę studiowała musical" - odparła Dąbrówka. "[Dziennikarz] się uśmiał" - przyznała Kukulska, po czym zdradziła, że niedawno rozmawiała z córką o tym wywiadzie. "Mamo, ja się z siebie śmieję, że ja to powiedziałam, bo ja po prostu widzę, że to jest to, w co chcę iść" - oznajmiła mamie Anna.