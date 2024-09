Avril Lavigne - kanadyjska wokalistka, gitarzystka i aktorka. Zasłynęła na początku lat 2000., wydając utwory takie jak "Sk8er Boi" czy "Girlfriend", które spopularyzowały gatunek pop-punk. Choć obchodzi swoje czterdzieste urodziny, internauci dalej zachwycają się urodą Avril, która wciąż wygląda jak nastolatka.

Kilka lat temu artystka zachorowała na boreliozę po ugryzieniu kleszcza, co zmusiło ją do wycofania się ze sceny. Ciężki stan Lavigne, która, jak sama przyznała w wywiadzie dla Billboard, była "przykuta do łóżka przez dwa lata", uniemożliwił jej koncertowanie czy udzielanie się w życiu publicznym.

"Head Above the Water" czyli wielki powrót artystki

W 2019 roku Avril powróciła z utworem "Head Above Water", który powstał w najcięższym momencie walki z chorobą. Artystka wyznała: "Ta piosenka jest bardzo osobista. Na pięć lat usunęłam się z życia publicznego. Przez trzy z tych pięciu lat walczyłam z boreliozą. Pisałam piosenki w łóżku. 'Head Above Water' napisałam w noc, w którą myślałam, że naprawdę umieram. Pogodziłam się z tym. Nie planowałam pisać w tamtej chwili, ale gdy przechodziłam przez coś tak przytłaczającego, piosenka po prostu ze mnie wypłynęła łącznie z tekstem. W tej piosence są emocje i mam nadzieję, że dotrą do innych osób, bo każdy ma swoje problemy. Jestem wdzięczna, że zawsze mam przy sobie muzykę, że pomogła mi ona przetrwać chorobę".

Avril Lavigne zastąpiona przez sobowtóra?

Warto wspomnieć o krążącej po sieci teorii spiskowej, według której Avril Lavigne zmarła w 2003 roku i została zastąpiona przez sobowtórkę o nazwisku Melissa Vandella. Internauci od czasu do czasu przypominają o tej nietypowej teorii, a w 2017 roku przy okazji 15. rocznicy wydania singla "Complicated", piosenkarka sama odniosła się do pogłosek: "Niektórzy ludzie twierdzą, że nie jestem prawdziwą Avril, co jest dziwne! Dlaczego w ogóle tak myślą?".

Szybko przyszło, szybko poszło, czyli historia miłosna Avril

W 2012 roku artystka podczas pracy nad swoim piątym albumem poznała się z Chadem Kroegerem - wokalistą zespołu Nickelback. Między muzykami prawie natychmiast zaiskrzyło, a rok później byli już po ślubie. Ich szczęście nie trwało jednak zbyt długo, ponieważ w 2015 roku Lavigne wniosła pozew o rozwód.

Ostatni album Avril, zatytułowany "Love Sux", swoją premierę miał w 2022 roku, a 30 kwietnia 2023 roku artystka odwiedziła Polskę i zagrała na łódzkiej Atlas Arenie.