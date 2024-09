Ski Mask The Slump God w Krakowie. Pozostawia w tyle niejednego rapera

Tego koncertu nie można przegapić. Uznawany za jednego z prekursorów SoundCloud rapu, w 2014 roku wraz z raperem XXXTentacionem stawiali swoje pierwsze kroki jako kolektyw Members Only. Zaledwie rok później Ski Mask The Slump God zaczął udostępniać swoje solowe utwory takie jak "Catch Me Outside" czy "Where's the Blow", na którym usłyszeć możemy również Lil Pumpa.