Lady Pank to powstały w 1981 r. we Wrocławiu - z inicjatywy Jana Borysewicza i Andrzeja Mogielnickiego - zespół, który na zawsze zapisał się na kartach historii polskiego rocka. Uznawana za żywą legendę grupa wkroczyła na rynek muzyczny z początkiem lat 80., błyskawicznie podbijając serca fanów. Po dziś dzień uwielbiają ich zarówno młodsi, jak i starsi słuchacze, a formacja wciąż dla nich koncertuje.

Przez wiele lat swojej kariery Lady Pank wylansował przeboje, znane wszystkim Polakom. Wśród nich znajdują się m.in. hity, takie jak "Zawsze tam, gdzie ty", "Zostawcie Titanica", "Na co komu dziś", "Kryzysowa narzeczona", "Mniej niż zero", "Tańcz głupia tańcz" , czy "Marchewkowe pole" , którego historia powstania zaskakuje po dziś dzień.

Lady Pank, po swoim debiucie z 1983 r., mieli bardzo napięty kalendarz. Promowali pierwszą płytę wieloma koncertami oraz wywiadami radiowymi. W pewnym momencie poczuli, że potrzebują odetchnąć i wyjechać na wakacje. Dokładnie w tej samej chwili stanęła przed nimi propozycja niemalże nie do odrzucenia. Reżyser Leszek Gałysz poprosił Jana Borysewicza, grającego w zespole na gitarze, aby stworzył kawałek do serialu animowanego!

Jan Borysewicz wspomina, że w tamtym momencie nie był pewny, czy numer powstanie. "Wszyscy stwierdzili, iż chcą jechać na wakacje, bo za dużo grają" - mówił o pozostałych muzykach z zespołu, w rozmowie z Rock Gawęda. Przystał jednak na propozycję reżysera i postanowił stworzyć piosenkę do "O dwóch takich, co ukradli księżyc" samodzielnie. Ostatecznie udało mu się przekonać Janusza Panasewicza, aby po powrocie z krótkiego urlopu dograł do utworu wokale. W ten sposób powstało "Marchewkowe pole".