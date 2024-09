Ostatnio Skolim miał okazję powrócić wspomnieniami do początków swojej kariery i niefortunnego przesłuchania w programie Polo TV. Król latino wraz z Marcinem Millerem odwiedził radio Vox FM, gdzie udzielili wspólnego wywiadu. "Powiedziano dyplomatycznie... Nie dyplomatycznie, tak normalnie, kolokwialnie mówiąc, prosto z gruber rury, że Miller go wywalił z programu, a jednak wiesz... Jednak on zrobił taką furorę" - wspomniał lider grupy Boys, sięgając pamięcią do castingu Skolima.