Następca owacyjnie przyjętego debiutu "Days Of The Lost" (2022 r.) trafi do sprzedaży 10 stycznia 2025 roku nakładem giganta metalowej fonografii, niemieckiej Nuclear Blast Records. "March Of The Unheard" dostępny będzie w standardowej wersji CD, w digipacku (z bonusowymi utworami "Not Yet Broken", "Path Of Fierce Resistance", "The Defiant One" i "Become Surrender"), w czterech edycjach winylowych oraz drogą elektroniczną.

"Jestem niezmiernie dumny z tego albumu. Brzmi genialnie. Przy pierwszej płycie chcieliśmy sprawdzić, co z tego wyniknie, teraz z kolei weszliśmy na inny poziom, zespół jest bardziej pewny siebie. Dziś każdy z nas dokładnie wie, co robić, dzięki czemu ten album brzmi rewelacyjnie" - mówi z zadowoleniem Mikael Stanne, frontman The Halo Effect.

"Choć zasadniczo jest to ten sam rodzaj muzyki, ze zrozumiałych względów żaden artysta nie chce się powtarzać" - dodał basista Peter Iwers.

The Halo Effect i teledysk do singla "Detonate"

Szwedzi podzielili się właśnie z fanami pierwszą premierową kompozycją.

"'Detonate', pierwszy singel z naszego nowego albumu 'March Of The Unheard', to żywiołowy, uderzający prosto między oczy utwór z wszystkimi tymi melodiami, bez których nie możecie żyć! Poddajcie się temu riffowi!" - powiedział Niclas Engelin, gitarzysta The Halo Effect.

The Halo Effect - Detonate - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Przypomnijmy, że tuż po premierze drugiego longplaya, The Halo Effect wyruszą na podbój Europy. W ramach pierwszej własnej trasy pod szyldem "Halos Over Europie 2025" goeteborska supergrupa wystąpi 9 lutego 2025 roku na deskach Progresji w Warszawie.



U boku The Halo Effect w charakterze gościa specjalnego trasy wystąpią ich koledzy z wytwórni, czyli szwedzki Pain, zespół Petera Tägtgrena (Hypocrisy), którego nowy, pierwszy od ośmiu lat album "I Am" ujrzał światło dzienne 17 maja. W roli supportu zagra fiński Bloodred Hourglass.



The Halo Effect - szwedzka supergrupa z udziałem gwiazd melodyjnego death metalu

Powstały w 2019 roku The Halo Effect tworzy pięciu byłych członków In Flames, zespołu, który w triadzie z At The Gates i Dark Tranquillity, nadał w latach 90. kształt tzw. goeteborskiemu brzmieniu - melodyjnemu szwedzkiemu death metalowi pozostającemu od lat niewyczerpanym źródłem inspiracji dla kolejnych pokoleń muzyków po obu stronach Atlantyku.

W szeregach The Halo Effect figurują Jesper Strömblad (gitara), Daniel Svensson (perkusja), Peter Iwers (bas), Niclas Engelin (gitara) i Mikael Stanne (wokal; także w Dark Tranquillity). Od 2022 roku w koncertowym składzie zespołu odnajdujemy także Patrika Jensena, gitarzystę The Haunted i Witchery, który często zastępuje na tej pozycji walczącego od ponad dekady z uzależnieniem od alkoholu Jespera Strömblada.

The Halo Effect - szczegóły albumu "March Of The Unheard":

1. "Conspire To Deceive"

2. "Detonate"

3. "Our Channel To The Darkness"

4. "Cruel Perception"

5. "What We Become"

6. "This Curse Of Silence"

7. "March Of The Unheard"

8. "Forever Astray"

9. "Between Directions"

10. "A Death That Becomes Us"

11. "The Burning Point"

12. "Coda".



„The Voice of Poland”: Baron opowiada o synku TVP