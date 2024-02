Podczas koncertu "Cudowna jest miłość" (14 lutego, początek godz. 21:05) w Polsacie na scenie pojawią się reprezentujący wszystkie pokolenia artyści.

Niezapomniane piosenki o miłości zaśpiewają m.in. Urszula, Smolasty, Oskar Cyms, Roxie Węgiel, Dawid Kwiatkowski, Grzegorz Hyży, Kuba Szmajkowski, Kuba Badach, Kamil Bednarek, Malik Montana, Piotr Cugowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz.

"Cudowna jest miłość", czyli Walentynki z Polsatem. Kto wystąpi? Gdzie oglądać?

Artystów będzie wspierać niezawodna Grott Orkiestra pod batutą Michała Grotta. Organizatorzy już teraz uchylili rąbka tajemnicy, że na scenie w miłosnej piosence wszech czasów, "Z tobą chcę oglądać świat" (w oryginale duet tworzyli Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka) wystąpią Roksana Węgiel i Oskar Cyms. Koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Kamil Baleja.

Zdjęcie Koncert "Cudowna jest miłość" odbędzie się 14 lutego / Polsat

Widzowie podczas koncertu będą mogli składać życzenia swoim drugim połówkom. Część z nich zostanie wyświetlona w trakcie transmisji na żywo.

Urszula i Tomek Kujawski. Recepta na dojrzałą miłość

Z okazji zbliżającego się święta zakochanych Urszula podzieliła się cytatem z "Kubusia Puchatka" A.A. Milne'a, który jest dla niej receptą na dojrzałą miłość.

"A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? - spytał Krzyś, ściskając Misiową łapkę. - Co wtedy? - Nic wielkiego. - zapewnił go Puchatek. - Posiedzę tu sobie i na Ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika".

Miłość Urszuli i Tomka Kujawskiego trwa już od ponad 20 lat, i choć przez wielu nie była akceptowana, to jednak wszystko przetrwała. Nie pokrzyżowała tego ani różnica wieku (menedżer wokalistki jest od niej młodszy o 20 lat), ani trudności, z którymi się borykali (walka mężczyzny z nałogami).

Dla tej pary walentynki są na co dzień, bo oni wspólnie potrafią dbać o związek. Tomek nie opuszcza Urszuli, towarzyszy jej na koncertach, dając wsparcie i siłę. I zawsze mówi o niej ciepło - "moja Uleńka".

Zdjęcie Tomek Kujawski i Urszula są parą także na gruncie zawodowym / AKPA

Przypomnijmy, że pierwszym mężem Urszuli był gitarzysta i kompozytor Stanisław Zybowski, który zmarł w listopadzie 2001 r. w wieku 48 lat. Tomek Kujawski pracował wówczas z wokalistką jako nagłośnieniowiec i osoba od sprzętu. Zawodowe relacje zmieniły charakter na osobisty.

"W tamtym dramacie jest nasza siła. Wierzę, że wszystko pod słońcem ma jakiś cel. Staszek często powtarzał: 'Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają'. Myślę, że chciał, żebym po jego śmierci nie została sama. Wiedział, że to by mnie zniszczyło" - mówiła Urszula w jednym z wywiadów.