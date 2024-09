Wydawałoby się, że wyjazd na południe Polski to dopiero początek hucznej podróży poślubnej zakochanych. Okazuje się, że Roxie Węgiel musi zrezygnować z dalszych planów, ponieważ już wkrótce rozpoczyna swoją klubową trasę koncertową.

"We wrześniu skupiamy się na przygotowaniach związanych z trasą koncertową, która zaczyna się w październiku. Roksana zaczyna próby taneczne i wokalne. Na pewno na scenie wykorzysta umiejętności, jakie zdobyła w 'Tańcu z gwiazdami', do tego na każdym koncercie będą pojawiać się inni goście" - ujawnił Krzysztof Bieńko, zajmujący się PR-em gwiazdy, dla Faktu.

Co więcej, piosenkarka szykuje dla fanów specjalną niespodziankę. Planuje wydać singiel w duecie z pewną artystką. Na razie szczegóły są owiane tajemnicą, jednak wiemy, że nie będzie to autorski utwór Węgiel.

"Roksana przygotowała dla fanów nowy singiel, którego premiera odbędzie się lada moment. Mogę zdradzić, że będzie to duet, ale tym razem z kobietą. To niespodzianka, panie zaśpiewają znaną słuchaczom piosenkę, ale nie będzie to utwór Roxie. Zaśpiewają ją w nowej aranżacji. Roksana jest bardzo pracowita i kocha pracować, więc podróż poślubna i dłuższy urlop będą dopiero po trasie" - podsumowuje.