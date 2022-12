Serwis Blabbermouth.net dodarł do nieznanego szerzej wywiadu, opublikowanego na stronie specjalistycznej platformy usług medycznych w południowej Florydzie - University Of Miami Health System. Muzyk otworzył się w nim na temat swojej choroby.

Nicko McBrain (Iron Maiden) opowiedział o chorobie

Zdradził, że w 2019 roku dostrzegł zmianę barwy swojego głosu, której nie można było wytłumaczyć przemęczeniem w trasie koncertowej, bo - jak przyznał - "chrypa w godzinach, a nawet dniach po koncercie" to dla niego typowa niedyspozycja. "Kiedy gram na perkusji wrzeszczę, jak zawodnik judo uderzający o matę" - powiedział McBrain. Teraz jednak od dłuższego czasu nie występował. Nie był też przeziębiony.

Reklama

Gdy chrypka nie mijała, w 2020 roku wybrał się do lekarza rodzinnego, a ten skierował go na specjalistyczne badania laryngologiczne. Po nich perkusista usłyszał diagnozę: pierwsze stadium raka gardła. Szybko zapadła decyzja o operacji i już tydzień po diagnozie zmiany nowotworowe zostały usunięte. Od tego czasu muzyk co kilka miesięcy przechodzi badania kontrolne. Do tej pory z powodzeniem. Rak nie powrócił.

Na wspomnianej stronie internetowej Nicko McBrain jedyny raz wspomniał o swojej chorobie, kończąc tę opowieść słowami: "Gorąco polecam każdemu, kto czuje, że z jego głosem jest coś nie tak, by poszedł do lekarza i sprawdził to. Po czym zaapelował: "Nie odkładaj tego na później. Bardzo dobrze się stało, że dorwałem raka na jego pierwszym etapie".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iron Maiden Number Of The Beast

Przypadek perkusisty posłużył lekarzowi, który go zdiagnozował, a później operował, Davidowi E. Rosowi, do wyjaśnienia użytkownikom platformy University Of Miami Health System, że "każdy, kto doświadcza zmiany głosu, która trwa dłużej niż trzy tygodnie, powinien udać się do otolaryngologa". Lekarz, który jest też profesorem otolaryngologii w University of Miami Miller School of Medicine (podyplomowej szkoły medycznej Uniwersytetu Miami), zaznaczył przy tym, że w przypadku raka krtani, wykrytego we wczesnym stadium, gdy ma ok. 1-2 mm, wskaźnik wyleczeń wynosi 95 proc.

Zobacz także: