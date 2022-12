Michał Bajor odwołuje koncerty. W tle afera z polskimi muzykami

"Szanowni Państwo, Droga publiczności i dyrektorzy placówek kultury, w których planowaliśmy, ja i mój zespół muzyczny, wystąpić w Nowym 2023 Roku pod szyldem Agencji Scena Konesera" - Michał Bajor rozpoczął najnowszy post w swoim mediach społecznościowych.

"Nawiązując do bardzo konkretnych i dramatycznych wpisów w mediach społecznościowych naszych kolegów artystów, takich jak: Andrzej Piaseczny czy zespół Raz, Dwa, Trzy , solidaryzując się z Nimi, a także z obawy o możliwości realizacyjne także i naszych koncertów przez agencję, której dotyczą te wpisy, a co pozostaje poza naszą kontrolą, aby sobie i Państwu zagwarantować pewność, co do przyszłorocznych naszych spotkań artystycznych, jesteśmy zmuszeni i zdecydowani, aby nie kontynuować w roku 2023 współpracy z Agencją Scena Konesera i poszukiwać innych sposobów realizacji spotkań z Państwem" - napisał mistrz piosenki aktorskiej.

"A zatem prosimy o wzięcie pod uwagę okoliczności, że awizowane przez Scenę Konesera na rok 2023 koncerty w naszym wykonaniu, nie odbędą się. Mamy nadzieję, że z koncertem z repertuarem składającym się z piosenek z nowej płyty 'No, a ja ?' , dojedziemy do Państwa w nowych terminach, ustalonych z lokalnymi organizatorami kultury" - przekazał najważniejszą informację.

Album "No, a ja?" ukazał się 18 listopada. Wśród niespodzianek, jakie przygotował Bajor dla swoich wielbicieli na tej płycie, są duety z Kayah i Ireną Santor . Poza tym wokalista debiutuje tu jako kompozytor i autor tekstów.

Agencja Scena Konesera - afera z Andrzejem Piasecznym

Około dwóch tygodni temu współpracę ze Sceną Konesera zerwał też Andrzej Piaseczny . Powody tej decyzji wyłuszczył w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku. "Dla Waszego i naszego dobra, nie możemy tolerować sposobu pracy w/w organizatora, który nie wywiązując się z postanowień naszych umów, nadużył nie tylko naszego zaufania, ale także firm scenotechnicznych z nami współpracujących, narażając je na poważne straty finansowe. Sytuacja, w której koncerty z kompletem wyprzedanych biletów są wielokrotnie przenoszone na inne terminy, bądź odwoływane, naraża również i Was na straty, a naszą wiarygodność jako wykonawców stawia pod znakiem zapytania" - stwierdził wokalista. To oznacza, że wszystkie zaplanowane przez Scenę Konesera imprezy z udziałem Piasecznego nie odbędą się.

Podobnie oświadczenie dotyczące wypowiedzenia współpracy ze Sceną Konesera w ostatnim czasie wydał zespół Raz, Dwa, Trzy. Dlaczego? Echem w mediach odbił się niedoszły koncert grupy w Suchej Beskidzkiej, który miał odbyć się 18 grudnia. Jak doniósł serwis Sucha24, organizator od wielu miesięcy sprzedawał bilety na koncert zespołu w Centrum Kultury i Filmu, mimo że nie miał podpisanej umowy z tą placówką.

