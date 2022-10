W przededniu 50-lecia pracy twórczej Michał Bajor zapowiada kolejny album "No, a ja?" - tym razem pełny niespodzianek. To bardzo wyjątkowy album, na którym artysta spełnia życzenia swoich fanów i przypomina wybrane przez nich ulubione piosenki - nie idzie jednak na łatwiznę, i wszystkie utwory nagrywa na nowo w nowych aranżacjach.

Prawdziwą niespodzianką jest jednak to, że na albumie znajdzie się pięć autorskich kompozycji Michała Bajora, w tym trzy, do których napisał teksty. Jest to w pewnym sensie długo wyczekany debiut. Jedną z autorskich piosenek jest tytułowa "No, a ja?" którą Michał Bajor zaśpiewał w duecie z Kayah. Na płycie pojawią się także inni wspaniali goście, a wśród nich Irena Santor i Grupa MoCarta.

