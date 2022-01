Na opublikowanym w mediach społecznościowych filmiku Michał Bajor wcielił się w rolę sprzątacza, by wprowadzić fanów w atmosferę kolejnej niezwykłej opowieści. Okazuje się, że zawitał kiedyś do sali koncertowej w Waszyngtonie, którą przed występem musiał sam posprzątać. Najpierw zatem zamiótł scenę, później przeleciał ją mopem na mokro i w końcu poszedł do garderoby, by się przygotować. Długo nie mógł jednak znaleźć lustra...

"Gdzieś w zakamarkach tej garderoby widzę lustro, więc polazłem tam, coś sobie zrobić z włosami - co robię przed koncertem, jak potrzeba. Publiczność już siedziała, dwieście osób (...)".

Gdy Bajor "robił" sobie włosy, nagle wysiadł prąd. "Zgasło wszystko... Jejku, oni wołali jakiegoś faceta, gdzieś z domu jechał, koncert był opóźniony chyba o godzinę czy półtorej" - udramatyzował swoją opowieść artysta.

I po mistrzowsku przeszedł do puenty. Kiedy elektryk w końcu dotarł na miejsce, stwierdził, że... to Michał Bajor poprawiając fryzurę, kopnął w kabel, który okazał się tym "od wszystkich prądów w całym budynku".

"Nie zauważyłem tego, taki jestem techniczny, niestety" - zakończył swoją opowieść artysta. Internauci od razu dali mu do zrozumienia, że "strach iść" na jego koncert.

"Łoszyngton taki postępowy, a kabli nie miał schowanych w podłodze?" - zadrwiła jedna z fanek (nie bez złośliwości nawiązując do tego, jak Bajor wymówił nazwę stolicy USA). I zauważyła, że artysta i tak ma szczęście, bo mogło skończyć się gorzej. Jak u niej, gdy w trakcie awarii prądu wybrała się do piwnicy ze świeczką w ręku i bezwiednie się nad tą świeczką pochyliła, szukając słoika z kompotem.

"I jak mi się nie rozjaśni, jedna połowa kłaków się zapaliła" - spuentowała.

